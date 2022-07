Jetzt auch Nikon: Der nächste Kamera-Hersteller gibt auf

Der Kamera-Markt befindet sich in einem Umbruch. Haben Canon und Nikon das Segment einst nach Belieben dominiert, hat sich das Bild heute verändert. Sony etwa setzte zum richtigen Zeitpunkt auf spiegellose Systemkameras, was prompt zum Erfolg führte. Und andere Hersteller wie Fujifilm formten Konzepte wie diese 200-Euro-Kamera, die reißenden Absatz finden. Nikon und Canon hingegen, die Platzhirsche auf dem Kamera-Markt, kommen mit der schnellen Entwicklung von Sony, Fujifilm und Co. nicht mit. Zwar haben sie mittlerweile auch DSLM-Modelle im Portfolio. Dennoch halten die beiden Unternehmen aus Tokio an der DSLR fest. Und nun kommt es, wie es kommen musste.

Nikon gibt auf

Neben der DSLM ist es vor allem das Smartphone, dass die gesamte Kamerabranche ins Wanken brachte. Freilich nicht die professionelle Fotografie. Doch inzwischen sind Handykameras so gut und bieten sogar mehrere unterschiedliche Brennweiten, sodass kaum ein Amateur noch zu einer vollwertigen Kamera greift. Das macht Herstellern wie Nikon, die noch auf Kameras mit Spiegelkasten setzen, ordentlich zu schaffen. Die Marktanteile schwinden zusehends. So ist es wenig verwunderlich, dass Nikon sich jetzt von klassischen Spiegelreflexkameras verabschiedet.

Wie das japanische Wirtschaftsmagazin Nikkei berichtet, sollen bestehende Modelle zwar weiterhin produziert und verkauft werden. Neuentwicklungen im Vollformat soll es aber nicht geben. Nikon plant die Ressourcen fortan auf spiegellose Kameras zu konzentrieren. Im vergangenen Jahr verkaufte das Unternehmen mehr als 400.000 Spiegelreflexkameras und konkurrierte Kopf an Kopf mit dem Weltmarktführer Canon. Zwar lässt sich mit DSLR-Kameras immer noch Geld verdienen, wie die wöchentlichen Prospekte von Saturn und MediaMarkt zeigen. Doch der Markt schrumpft zusehends. Dass Spiegelreflexkameras keine Zukunft mehr haben, zeigte sich vor Kurzem auch bei Ricoh und Pentax. Der Traditionshersteller steht vor dem Ruin.

Die Zukunft der Kamera

Spiegelreflexkameras von Nikon oder Canon sind zwar in der eher konservativen Fotografen-Szene immer noch sehr beleibt. Doch die Vorteile von DSLM-Modellen überwiegen. Während etwa der Autofokus in einer DSLR kaum noch verbessert werden kann, kommen spiegellose Kameras von Sony mit Augenautofokus und optischen Hilfen im Display beim manuellen Scharfstellen auf den Markt. Da DSLMs keinen Spiegelkasten haben, lösen sie im Vergleich zu ihren klappernden Vorgängern lautlos aus. Das ist vorwiegend bei der Tierfotografie, in Kirchen oder im Gericht ein großer Vorteil.

Zwar schätzen viele Fotografen den Prismensucher, da er im Gegensatz zum Mini-Display im elektronischen Sucher die Realität abbildet. Doch auch dieses Argument wird sich im Laufe der Zeit in Luft auflösen. Überdies werden Software und künstliche Intelligenz (KI) beim Fotografieren immer wichtiger. Und dagegen wirken mechanische Teile wie ein Spiegel, der beim Auslösen hochgeklappt wird, antiquiert. Sony weiß das schon länger. Nun ist das auch bei Nikon angekommen.