JBL & Sennheiser: Audio-Neuheiten für jeden Geschmack

Neben unzähligen E-Scootern und Powerstations präsentierten im Rahmen der IFA auch zahlreiche Audio-Hersteller ihre neuen Produkte. Dazu zählen auch die beiden Größen JBL und Sennheiser. Ersterer zündete dabei ein wahres Feuerwerk an neuen Produkten, während letzterer eine kleine und dennoch 3D-Sound fähige Soundbar ins Rennen schickte. Wir haben uns die einzelnen Produkte vor Ort angesehen.

JBL – Zwischen In-Ear-Kopfhörern und Party-Boxen

JBL Authentics-Serie

Das Highlight des diesjährigen JBL-Produktportfolios ist die neue Authentics-Serie. Diese besteht aus drei WLAN-Lautsprechern, die primär in den eigenen vier Wenden zum Einsatz kommen sollen. Beim Design soll sich der Hersteller an klassischen JBL L100-Lautsprechern orientiert haben. Allzu spürbar ist der Einfluss der in den 1970er-Jahren vorgestellten Lautsprecher zwar nicht, allerdings weist die komplette Authentics-Serie, bestehend aus einem JBL Authentics 200, einem JBL Authentics 300 und einem JBL Authentics 500, zweifelsohne Retro-Züge auf – im absolut positiven Sinne.

Technisch bietet das Flaggschiff-Modell mit einer „500“ im Namen drei 1-Zoll-Hochtöner, drei 2,75-Zoll-Mitteltieftöner sowie einen 6,5-Zoll Downfiring-Subwoofer. Auch ist wieder Dolby Atoms mit von der Partie, allerdings nur beim Flaggschiff. Dafür unterstützen alle drei Lautsprecher simultane Sprachassistenten und eine Multi-Room-Wiedergabe. Ferner lassen sie sich jeweils per JBL-One-App steuern.

JBL Authentics auf der IFA JBL Authentics auf der IFA JBL Authentics auf der IFA JBL Authentics 300 im Hands-On JBL Authentics 200 im Hands-On JBL Authentics 200 im Hands-On

Die gesamte JBL Authentics-Serie kommt am 15. September in den Handel. Kostenpunkt: Zwischen rund 330 und 630 Euro.

JBL PartyBox Ultimate

Wer auf der Suche nach etwas mehr „Wums“ ist, könnte hingegen mit der neuen JBL PartyBox Ultimate glücklich werden. Der Neuzugang bietet dank zwei leistungsstarken Mitteltönern und ebenso vielen Hochtönern einen JBL Original Pro Sound. Auch Dolby Atoms wird wieder einmal unterstützt; genauso wie WLAN und Bluetooth. Für größere Events lassen sich mehrere Lautsprecher zum Stereo-Paar verbinden und zumindest ein rudimentärer Schutz gegen Wasser wird dank einer IPX4-Zertifizierung ebenfalls gewährt. Zudem bietet die Box ein weiteres Highlight: Eine dynamische Lichtshow, von der wir uns auch selbst überzeugen konnten.

Den zuvor aufgeführten Vorteilen stehen auf der Soll-Seite die Kosten gegenüber. Denn mit einem Einführungspreis von knapp 1.500 Euro ist die JBL PartyBox Ultimate alles andere als ein finanzielles Leichtgewicht.

JBL Partybox Ultimate auf der IFA

JBL Soundgear- und Live-Kopfhörer

Abgerundet wird das diesjährige JBL-Produktportfolio durch gleich drei Kopfhörer. Bei den JBL Soundgear Sense handelt es sich dabei um Open-Ear-Kopfhörer – also solche, die lediglich auf den Ohren aufliegen und ansonsten Straßensound durchlassen. JBL spricht in diesem Kontext von einem „Durchbruch in der Audiotechnologie“, da die hauseigene JBL Signature Sound-QUalität gewährleistet wird. Und zwar gewährleistet, durch 16,2-Millimeter-Treiber und einen Algorithmus zur Bassverstärkung. Zudem sollen die Kopfhörer samt Ladecase bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bieten und nach IP54 zertifiziert sein. Kostenpunkt: rund 150 Euro.

Bleiben noch die beiden On-Ear- respektive Over-Ear-Kopfhörer JBL Live 670NC und JBL Live 770NC. Beide unterstützten Noise Cancelling, immersiven JBL Signature Sound sowie eine Smart Ambient-Technologie und bieten zahlreiche Personalisierungsfunktionen. Ferner kommen in beiden Kopfhörern 40-Millimeter-Dynamiktreiber zum Einsatz, während die Laufzeit mit 50 Stunden bemessen wird – 65 Stunden bei ausgeschaltetem ANC. Kostenpunkt: rund 180 Euro für die JBL Live 770NC und rund 130 Euro für die JBL Live 670NC.

JBL Live 670NC im Hands-On JBL Live 770NC im Hands-On JBL Soundgear Sence im Hands-On JBL Soundgear Sence im Hands-On

Sennheiser Ambeo Soundbar Mini

Konkurrent Sennheiser deckte auf der IFA 2023 derweil eine gänzlich andere Kategorie von Audio-Produkten ab: Soundbars. So können Interessierte ab sofort neben den bereits bekannten und recht teuren Ambeo Soundbars Max und Plus für „lediglich“ 799 Euro auch eine Sennheiser Ambeo Soundbar Mini erwerben. Wir konnten diese auf der IFA antesten und uns von einer vollmundigen dreidimensionalen Akustik überzeugen – obgleich der kleine Testraum zugegebenermaßen beinahe ideale Bedingungen für eine entsprechende Präsentation bot. Im Inneren der Soundbar finden sich unter anderem zwei Vier-Zoll-Subwoofer und vier Breitbandtreiber. Sie alle werden von einem 250-Watt-Class-D-Verstärker angetrieben. Zudem unterstützt die Sennheiser Ambeo Soundbar Mini Dolby Atmos-, DTS:X-, MPEG-H-Audio-Codecs sowie 360 Reality Audio. Und auch eine Built-In-Alexa-Steuerung ist an Bord.