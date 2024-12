Wahnsinn: Niemand weiß, wie schnell man hier fahren darf

Bei Rot an der Ampel stehen bleiben, bei einem Verkehrsschild mit einer 30 nicht schneller fahren als eben 30 und bei einem Zebrastreifen Fußgänger die Straße überqueren lassen: Das Meiste im Straßenverkehr ist jedem klar. Aber eben nicht alles. So sorgen bis heute Schilder für Unklarheit und verwirren Autofahrer. Und nicht nur die. Selbst die Straßenverkehrsordnung weiß nicht weiter. Und das in einem Land, in dem nahezu alles geregelt ist.

Wie schnell fährt man mit dem Auto hier?

Als der Schauspieler Tom Hanks im Jahr 2012 für Dreharbeiten in Eisenhüttenstadt war, war er nicht nur fasziniert vom Verkehr in Deutschland, sondern hatte auch viele Fragen. Er machte Fotos und zeigte sie in einer Talkshow in den USA. Hier ist das Video davon zu sehen. Irritiert war er vor allem vom Spielstraßen-Schild. Vermutlich, sagte Hanks amüsiert, handele es sich um ein kommunistisches Hundeverbotszeichen, da das Schild zeigt, was erlaubt ist: ein Kind, ein Auto und ein Haus. Nur ein Hund fehlt. Was den Schauspieler verwirrt, dürfte auch die meisten Autofahrer in Deutschland verwirren. Denn viele fragen sich: Wie schnell darf man hier fahren? Und die Antwort kennt niemand.

→ Vergessen zu Blinken: So teuer ist es

Das rechteckige blau-weiße Verkehrsschild mit spielenden Personen auf der Straße sorgt für Missverständnisse. Denn was umgangssprachlich gerne als „Spielstraße“ betitelt wird, ist genau genommen nur ein verkehrsberuhigter Bereich. Eine Spielstraße im eigentlichen Sinn kennzeichnet hingegen ein rundes, rot-weißes Verbotsschild mit einem Zusatzzeichen, das ein Kind mit einem Ball zeigt, erklärt der Auto Club Europa (ACE). Und die Verkehrsregeln in beiden Bereichen unterscheiden sich erheblich.

Die Rechtsprechung ist nicht einheitlich

Wer in einem solchen verkehrsberuhigten Bereich fährt, darf – und das sollten vermutlich viele Autofahrer wissen – Schrittgeschwindigkeit fahren. Doch wie schnell oder langsam ist „Schrittgeschwindigkeit“? Der Gesetzgeber hat das Tempo leider nicht genau definiert. „Die Rechtsprechung ist nicht einheitlich, das von Gerichten im Streitfall festgelegte Tempo teilweise sehr unterschiedlich“, so der ADAC. Häufig liege es jedoch zwischen 5 und 15 km/h. Der ACE empfehle, um auf Nummer sicher zu gehen und „im Sinne der Verkehrssicherheit“ ein Tempo von maximal 7 bis 10 km/h. Grundsätzlich gilt: Das Tempo muss deutlich reduziert werden und Überholen ist nicht erlaubt.

→ Fast alle Autofahrer fallen durch! Bestehst du diesen Test?

Übrigens: Wer in einer solchen „Spielstraße“ zu Fuß unterwegs ist, hat zwar Vorrang, darf den Fahrzeugverkehr aber auch nicht unnötig ausbremsen. Das Blockieren der Straße – auch durch Spielsachen – ist nicht erlaubt.