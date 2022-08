iPhone SE 4: Apple-Insider sagt Ende einer langen Tradition voraus

Beim iPhone SE nutzte Apple von Anfang an eine einfache Anleitung, um die Kosten für das Einsteiger-Smartphone zu drücken. Mit der Kombination von altbekannten Gehäusen und aktueller Technik im Inneren konnte das Unternehmen viele Fans gewinnen. So basierte das erste iPhone SE im Jahr 2016 auf dem Design des iPhone 5s. Erst in diesem Jahr wurde das iPhone SE 3 mit dem Gehäuse vom iPhone 8 vorgestellt. Intern bietet es hingegen viele Details vom aktuellen iPhone 13. Nun folgen die ersten Berichte zum iPhone SE 4. Apple-Insider und YouTuber Jon Prosser war zu Gast beim Podcast „Geared Up“ und beschrieb dort einige Details des kommenden Smartphones.

iPhone SE 4: Der Home-Button hat ausgedient

Wie Prosser sagt, soll das iPhone SE 4 diesmal dem iPhone XR gleichen. Apple würde damit am altbekannten Vorgehen festhalten und ein bereits bekanntes Design für das günstigste iPhone auswählen. Gleichzeitig bedeutet diese Designänderung den endgültigen Wegfall des Home-Buttons und damit auch das Ende von Touch ID im iPhone.

Das iPhone XR besitzt – wie die aktuellen High-End-Smartphones von Apple – ein Display, welches die gesamte Front in Anspruch nimmt. Zum Entsperren des Handys kommt stattdessen Face ID zum Einsatz. Fans des Fingerabdruckscanners müssen sich damit in Zukunft mit der Alternative zufriedengeben.

Apples iPhone XR

Das größere Display und damit größere Gehäuse des iPhone XR hat des Weiteren den Vorteil, dass Apple einen größeren Akku verbauen kann. Dies könnte für eine längere Laufzeit beim kommenden iPhone SE 4 sorgen.

Über die inneren Werte des iPhone SE 4 ist derzeit nichts bekannt. Je nachdem, wann Apple das neue SE vorstellt, könnte es beispielsweise einen A15-Chip vom iPhone 13 erhalten. Derselbe Chip kommt bereits im aktuellen iPhone SE zum Einsatz und soll auch in den beiden Standardvarianten des iPhone 14 vorhanden sein.

Display-Spezialist Ross Young sagte im Januar voraus, dass das iPhone SE 4 im Jahr 2023 oder 2024 erscheinen könnte. Basierend auf der Vorstellung der früheren Modelle wäre das Jahr 2024 wahrscheinlicher. So wurde das erste iPhone SE im März 2016 präsentiert. Im April 2020 folgte die zweite Generation, während Apple im März 2022 das iPhone SE 3 vorgestellt hat.