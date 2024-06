Insolvenz: Tausende Reisende fürchten um ihren Urlaub

Hiobsbotschaft vom deutschen Reisemarkt: FTI ist pleite! Eigentlich hatte es so ausgesehen, dass die FTI Group, der drittgrößte Reiseveranstalter in Europa, mit Marken wie 5vorFlug oder BigXtra durch den Einstieg eines Investors vor der Rettung steht. Doch daraus wird nichts. Weil dem Vernehmen nach kurzfristig mindestens eine zweistellige Millionensumme fehlt, wurde am Montag von der FTI Touristik GmbH beim Amtsgericht München der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Weitere Konzerngesellschaften werden in den kommenden Tagen folgen. Betroffen sind etwa 11.000 Beschäftigte – und natürlich Tausende Menschen, die derzeit über eine FTI-Marke auf Reisen sind.

FTI ist pleite: Tausende Reisende betroffen

Trotz des von FTI vor einigen Wochen kommunizierten Einstiegs eines Investors (Certares) seien die Buchungszahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, heißt es in einer Mitteilung der FTI Group. Offenbar waren viele Kunden wegen der finanziell unsicheren Lage rund um FTI skeptisch und buchten ihre Reise verstärkt bei anderen Reiseveranstaltern wie Tui oder Dertour. Hinzu kam, dass zahlreiche Lieferanten auf Vorkasse bestanden haben. In der Folge kam es zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf, der bis zum Closing des Investorenprozesses nicht mehr überbrückt werden konnte. Und weil auch der deutsche Staat nicht mit finanziellen Hilfen einsprang, folgte jetzt die Insolvenz.

Derzeit arbeite man mit Hochdruck daran, dass bereits angetretene Reisen planmäßig ein Ende finden. Hier greift ebenso wie bei noch nicht angetretenen Pauschalreisen (Flug + Hotel) der gesetzlich verankerte Absicherungsschutz durch den 2021 nach der Pleite von Thomas Cook gestarteten Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF). Bisher nicht begonnene Pauschalreisen können voraussichtlich schon ab morgen, 4. Juni 2024, nicht mehr oder nur teilweise durchgeführt werden. Weitere Details müssen mit dem noch zu bestellenden (vorläufigen) Insolvenzverwalter erarbeitet werden, heißt es von FTI.

Keine Pauschalreise gebucht? Das Geld ist (wohl) futsch

Deutlich schlechter sieht es für all diejenigen aus, die keine Pauschalreise, sondern zum Beispiel nur ein Hotel, nur einen Flug oder nur einen Mietwagen über eine FTI-Gesellschaft gebucht haben. Diese Reisen sind nämlich nicht über den DRSF abgesichert. Hier besteht nach aktuellem Stand der Dinge die Gefahr, dass die gebuchten Leistungen ersatzlos verfallen. Bereits gezahltes Geld ist also unter Umständen futsch. In jedem Einzelfall ist zu prüfen, ob gebuchte Leistungen noch in Anspruch genommen werden können, so FTI.

Weiter teilt FTI mit, dass der TV-Sender sonnenklar.TV sowie die TVG mit ihren Franchise-Reisebüros, die unter den Marken sonnenklar.tv, 5vorFlug und Flugbörse betrieben werden, nicht zur FTI Group gehören. Sie existieren also weiter. Das Liveprogramm des Reiseshoppingsenders sonnenklar.TV wurde am Montag dennoch für einige Stunden unterbrochen. Aufgrund von technischen Problemen, wie es auf Infobannern hieß. Inzwischen ist der Sender aber wieder zu empfangen – ausschließlich mit Angeboten anderer Reiseveranstalter abseits von FTI. Und: Die Windrose Finest Travel GmbH mit der Luxusmarke Windrose soll ihre Geschäfte unterdessen in jedem Fall weiterführen.

Buchungen über andere Reiseveranstalter sind von der Insolvenz nicht betroffen

Weitere Informationen sind einer kurzfristig geschalteten FAQ-Seite zu entnehmen. Außerdem ist ab sofort unter der Rufnummer 089/710451498 eine telefonische Hotline geschaltet. Nicht betroffen sind übrigens all jene Kunden, die über eine FTI-Webseite eine Reise mit Drittanbietern gebucht haben. Hast du also beispielsweise über sonnenklar.tv eine Reise gebucht, die etwa Alltours oder Tui durchführen, findet der geplante Urlaub wie vorgesehen statt.