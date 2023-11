ING schaltet Online-Banking ab: So geht es für Kunden weiter

Während die DKB vor wenigen Tagen einen Tiefschlag kassierte und sich hinsichtlich der Beliebtheit auf dem absteigenden Ast befindet, lieben die Deutschen die ING. Erneut landet die Direktbank auf Platz 1 der Marken des Jahres. Und das, obwohl man kein großes Filialnetz anbietet und Kunden eigentlich nur einen Online-Zugang anbietet. Doch was, wenn auch das Online-Banking plötzlich nicht mehr funktioniert?

ING: Online-Banking muss abgeschaltet werden

„Damit sich unsere über 9 Millionen Kunden immer auf ihr Internetbanking und die App Banking to go verlassen können, stellen wir die Technik regelmäßig auf den Prüfstand und entwickeln neue Funktionen“, heißt es auf einer Sonderseite der ING. Und genau dafür nimmt die ING Kunden temporär den Zugang zum Online-Banking. Schon am heutigen Freitag schaltet die Direktbank das Online-Banking ab. „In der Nacht vom 17. auf den 18. November 2023 führen wir planmäßig Servicearbeiten an unseren Systemen durch. Das Internetbanking und das Banking über die App stehen daher in der Zeit von Freitag ab 23:00 Uhr bis Samstag ca. 14:00 Uhr nicht zur Verfügung.“

Die Bank nimmt in der Zeit eine große Anzahl von technischen Änderungen im Banksystemen vor. Während dieser komplexen Anpassungen erreichen Kunden ihr Konto weder über die App auf dem Handy noch über die Internetseite auf dem Computer. Mit den Änderungen will die ING einerseits die Datensicherheit zu jedem Zeitpunkt gewährleisten können. Andererseits will man weiterhin auf dem neusten Stand der Technik sein. Damit die Kunden möglichst wenig davon mitbekommen und beim Banking nicht beeinträchtigt werden, finden die Umsetzungen dazu in der Nacht statt.

Bezahlen? Kein Problem.

Gleichzeitig gibt die Bank Entwarnung: Wer am Samstag vor 14 Uhr shoppen geht, kann weiterhin mit Karte oder Smartphone bezahlen. Und auch in der Nacht von Freitag auf Samstag können Kunden mit ihrer ING-Karte Geld an Automaten abheben.