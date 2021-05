iMac als Vorbild: Die Apple-Welt soll noch bunter werden

Apple-Leaker Jon Prosser meldet sich nach seinen korrekten Vorhersagen zum mittlerweile vorgestellten M1-iMac zurück. Er will erfahren haben, dass Apple in Zukunft auch das MacBook in neuen Farben anbieten.

Auf den Spuren des iMac: MacBook Air fällt in den Farbeimer

Im aktuellen Video von Front Page Tech berichtet Prosser von den Informationen, die er von seiner Quelle bezüglich eines neuen MacBooks erhalten hat. Dieselbe Quelle war auch schon für die Details zu dem bunten iMac vor einigen Wochen verantwortlich. Wie Prosser in seinem Video sagt, wurde nun auch ein Prototyp eines blauen MacBooks gesichtet.

Die eigentliche Quelle wird nicht konkreter, um welches MacBook-Modell es sich handelt. Prosser vermutet aber, dass es sich um die nächste Generation von Apples MacBook Air handelt, welches mit einem M2-Prozessor ausgestattet sein wird.

Apple hatte im vergangenen November unter anderem die ersten MacBooks mit dem hauseigenen M1-Chip vorgestellt. Am Design der neuen Macs änderte sich dabei nichts. Die Änderungen fanden allesamt im Inneren statt. Erst beim jüngst vorgestellten iMac mit M1-Chip änderte man Design und Technik.

Es wird derzeit erwartet, dass Apple in absehbarer Zukunft auch die Top-Modelle des MacBook Pro überarbeitet und diesen neue Features spendiert. Dazu gehört unter anderem die Rückkehr von MagSafe, einem SD-Karten-Slot und einem HDMI-Anschluss.

MacBook Air 2021 Concept

What do you think about the white borders? pic.twitter.com/26KyYIBITe — Ian Zelbo (@RendersbyIan) May 5, 2021

Notebooks von Apple: Bunte MacBooks in Aussicht

Mit den farbenfrohen MacBooks könnte Apple damit auch bei den portablen Macs eine Rückkehr zu alten Zeiten feiern. Wie beim iMac hatte das Unternehmen vor vielen Jahren noch bunte Notebooks im Angebot. So konnte man beispielsweise beim iBook G3 aus fünf Farben wählen.

In einem Bericht von Bloombergs Mark Gurman zum künftigen MacBook Air war die Rede von einem dünneren und leichteren Modell. Hier war die Rede von einer Vorstellung in der zweiten Jahreshälfte 2021 oder Anfang 2022. Details zu möglichen Farben nannte der in der Regel gut informierte Reporter jedoch nicht.