Ikea Smart Home: Dieses neue Produkt kommt nach Deutschland

Dabei handelt es sich um die Trådfri Steckdose, auch als Smart Plug bezeichnet. Trådfri bezeichnet die Smart Home-Serie von Ikea. Eine solche Steckdose steckst du in eine bestehende Wandsteckdose. Das Gerät besteht aus einer Steckdose, die du fortan als Stromquelle nutzen kannst und die notwendige Elektronik. Durch die verbaute Elektronik im Smartplug kannst du die Schuko-Steckdose der Trådfri Steckdose dann smart schalten.

Nahezu jedes Smart-Home-System verfügt über einen solchen Smart Plug, der es dir beispielsweise auch erlaubt, bestehende Stehlampen an und aus zu schalten, ohne die Leuchtmittel auszutauschen. Auch weitere Geräte wie beispielsweise Ventilatoren kannst du so smart an und aus schalten. Im Gegensatz zu einer Zeitschaltuhr ist ein solches Schalten auch beispielsweise vom Handy per App möglich.

Smart Plug in Österreich schon verfügbar

Ikea bietet die Trådfri Steckdose bereits in anderen Ländern wie beispielsweise Österreich an. Nun soll der Smart Plug auch nach Deutschland kommen. Das bestätigte Ikea den Kollegen von Golem. Wie eine Sprecherin des schwedischen Möbelhauses sagte, soll der Smart Plug im September auf den Markt kommen.

In Österreich kostet die intelligente Steckdose gerade einmal 9,99 Euro. Es ist zu vermuten, dass der Preis in Deutschland sich auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Damit die Steckdose perfekt funktioniert, brauchst du aber auch noch das Gateway von Ikea sowie idealerweise eine Fernbedienung oder Bewegungsmelder.

Der Stromverbrauch im Standby beträgt laut Ikea 0,3 Watt, du kannst Geräte mit einer Leistung von bis zu 3.840 Watt anschließen.