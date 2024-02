Huawei MateBook D16: Diese drei Highlights sind erstaunlich

Mit dem neuen MateBook D16 liefert dir Huawei ein waschechtes Premium-Notebook. Neben der hohen Leistung punktet das Gerät dabei aber auch mit seinem schicken Display, einem guten Akku sowie vielen weiteren Vorteilen. Ab sofort kannst du dir das neue Modell mit dem Intel i9-Prozessor bereits bestellen und direkt sparen. Zuvor schauen wir uns das neue Huawei-Gerät einmal genauer an und nehmen hierbei insbesondere drei Highlights in den Blick.

Top-Leistung dank Intel Core i9-Prozessor & 16 GB RAM

Direkt beim ersten Blick auf die technischen Daten sticht auf jeden Fall der starke Prozessor hervor. Huawei setzt bei dem neuen MateBook D16 nämlich auf den leistungsstarken Intel Core i9 Prozessor der 13. Generation (13900H). Dieser verfügt über 14 Kerne, 20 Threads sowie eine Turbo-Taktfrequenz von 5.40 GHz.

Der starke Intel-Chip sorgt beim MateBook D16 für ordentlich Power

In Kombination mit den verbauten 16 GB Arbeitsspeicher verspricht das Notebook daher eine Top-Power – und das nicht fürs Büro oder entspanntes Streaming auf der Couch. Selbst zum Gaming eignet sich das Gerät mit dieser Leistung durchaus. Für die Grafik ist dabei die Intel Iris Xe Graphics Karte verantwortlich. Damit der Laptop beim Spielen nicht überhitzt, sind natürlich auch zwei Lüfter verbaut. In Sachen Power bist du mit dem MateBook D16 also rundum gut ausgestattet.

Kompaktes Notebook mit großem Display

Damit verschiedene Inhalte wie Games oder Filme aber auch schick aussehen, benötigt ein Premium-Laptop gleichzeitig auch ein großes und hochauflösendes Display. Hier weiß das Huawei MateBook D16 ebenfalls zu überzeugen. Mit einer Bildschirmdiagonalen von 16 Zoll liefert dir das IPS-Display eine ordentliche Größe. Das Seitenverhältnis beträgt 16:10 mit einer Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln – was über den Full-HD-Standard sogar hinaus geht. Da man einen Laptop in der Regel gerne auch mal unterwegs oder im Freien verwenden möchte, muss zusätzlich auch der Kontrast stimmen. Mit einem 1.200:1 Kontrastverhältnis sowie der maximalen Helligkeit von 300 Nits hat Huawei hier ebenso mitgedacht.

Das 16 Zoll große Display ist wortwörtlich ein Hingucker

Trotz des großen Displays ist das MateBook D16 aber dennoch recht kompakt und leicht. Dafür ist unter anderem die gute Screen-to-Body Ratio von 90 Prozent verantwortlich. Das Notebook wiegt insgesamt gerade einmal 1,72 Kilogramm und passt mit den schlanken Maßen (35,67 x 24,87 x 1,7 cm) problemlos in einen Rucksack. Somit hast du den Premium-Laptop bei Bedarf immer dabei.

MateBook D16: Diese Funktionen erleichtern dir den Büroalltag

Ein letztes Highlight, das wir dir beim Huawei MateBook D16 vorstellen wollen, sind die speziellen Features fürs Arbeiten mit dem Laptop. Hierzu zählt beispielsweise der Ziffernblock mit 1,5 mm Tastenhub zur schnellen Eingabe von Zahlen. Wer regelmäßig an Videocalls teilnimmt, kann sich zudem über die Mobile Personal Voice Enhancement-Funktion sowie die KI-Geräuschunterdrückung freuen. Diese Features filtern Störgeräusche angeschlossener Headsets effektiv heraus. Gleichzeitig behält dich die KI-Webcam stets im Fokus, während dein Zimmer im Hintergrund für mehr Privatsphäre über spezielle Filter unkenntlich gemacht wird.

Das MateBook D16 eignet sich dank zahlreicher Funktionen ideal fürs Büro

Doch auch die Huawei Metaline Antenne ist ein echtes Highlight. Diese sorgt nämlich für noch bessere WLAN-Verbindungen, was insbesondere beim Download von großen Dateien ordentlich Zeit sparen kann. Apropos Zeit sparen: Ums Betriebssystem musst du dich nicht kümmern, da Windows 11 Home beim MateBook D16 bereits vorinstalliert ist. Die Anschlüsse sind ebenfalls umfangreich. Neben einem HDMI-Stecker und einem 3,5-mm-Kopfhöreranschluss gibt es gleich drei USB-Slots (USB-C, USB-A 3.2 & USB-A 2.0). Ein Fingerabdrucksensor ist außerdem auch vorhanden.

In diesem Zusammenhang wollen wir auch den Festplattenspeicher nicht unerwähnt lassen. Die 1 TB große SSD-Platte garantiert nicht nur schnelles Hochfahren, sondern auch ausreichend Platz für all deine Dateien. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket dann noch vom 70-Wh-Akku, der dich locker durch den Arbeitstag bringen sollte.

Bestellen lohnt sich: So sicherst du dir Rabatt

Wer jetzt Interesse am Huawei MateBook D16 hat, kann den Laptop aktuell mit einigen Vorteilen beim Hersteller selbst bestellen. Der UVP beträgt 1.399 Euro und der offizielle Release ist am 2. Februar. Ab heute kannst du dir aber bereits einen Rabatt per Code sichern. Bestelle das Huawei-Gerät dafür bis zum 29. Februar und gib den entsprechenden Rabatt-Code ein („AFEBD1613I5“ für Matebook D16 13th i5 bzw. „AFEBD1613I9“ für Matebook D16 13th i9). Dann zahlst du jeweils 100 Euro weniger für das MateBook D16. Doch auch darüber hinaus liefert dir Huawei noch einen coolen Vorteil. Wenn du in dem genannten Zeitraum zuschlägst, gibt’s die FreeBuds 5 Kopfhörer im Wert von 129 Euro außerdem umsonst on top!

→ Huawei MateBook D16 mit Intel i9-Prozessor für 1.399 Euro

Alternativ gibt’s das MateBook D16 übrigens auch mit einem Intel i5 Prozessor für 999 Euro. Den Rabatt per Code („AFEBD1613I5“) und das Gratis-Extra kannst du dir hier ebenfalls sichern.