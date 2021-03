Huawei: Kopfhörer, Smartwatch, Fitness-Armband - alles neu

Auch wenn es die aktuellen Temperaturen vielerorts noch nicht vermuten lassen: der Frühling steht vor der Tür. Und Huawei will mit neuer Hardware all diejenigen glücklich machen, die sich schon jetzt mit dem Gedanken beschäftigen, fit in die neue Jahreszeit zu starten. Dafür hat der chinesische Elektronikkonzern drei neue Produkte aus dem Hut gezaubert. Neben neuen In-Ear-Kopfhörern auch ein neues Fitness-Armband und ein Upgrade einer bereits erhältlichen Smartwatch.

Huawei FreeBuds 4i

Für die musikalische Unterhaltung unterwegs sind die kabellosen Huawei FreeBuds 4i gedacht. Die In-Ear-Kopfhörer für Einsteiger sind mit aktiver Geräuschunterdrückung (Active Noise Cacellation / ANC) ausgestattet und bieten nach Herstellerangaben eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden bei ausgeschaltetem ANC. Mit Geräuschunterdrückung sind bis zu 7,5 Stunden Laufzeit drin. Huawei verspricht zudem: Zehn Minuten Ladezeit mit mitgelieferten Case sollen ausreichen, um vier weitere Stunden Musikwiedergabe erleben zu können.

Verbindungen zu einem Smartphone oder Tablet sind auf Basis von Bluetooth 5.2 möglich. Erhältlich sind die 5,5 Gramm leichten Huawei FreeBuds 4i in Schwarz, Weiß und Rot – ausgestattet mit 10 mm großem Treiber und zwei Mikrofonen für die Geräuschunterdrückung. Kaufen kannst du sie schon jetzt inklusive drei Silikonaufsätzen zum Beispiel über den Huawei Onlineshop für 99 Euro.

Nur noch für kurze Zeit bekommst du dort übrigens bei einer Bestellung das Huawei Band 4 im Wert von 39 Euro gratis dazu. Zwischen dem 24. März und dem 9. April kosten die Kopfhörer im Rahmen einer Sonderaktion sogar nur 79 Euro – dann aber ohne das kostenlose Band 4 als Zugabe.

Huawei Band 6 – Fitness-Tracker neu aufgelegt

Apropos Huawei Band. Den Fitness-Tracker gibt es schon bald in einer neuen, 18 Gramm leichten und mit einer Akkuladung bis zu zwei Wochen lauffähigen Version. Das neu entwickelte Huawei Band 6 ist mit einem 1,47 Zoll (3,73 Zentimeter) großen OLED-Display ausgestattet, bietet eine Auflösung von 194 x 368 Pixeln und lässt sich mit Smartphones auf Basis von iOS (mindestens Version 9.0) und Android (mindestens Version 5.0) koppeln.

Nach einer entsprechenden Verbindung spiegelt das Band unter anderem auf dem Handy eingehende Anrufe, Nachrichten und Alarme an dein Handgelenk. Auf der Rückseite ist das Band 6 mit Sensoren ausgestattet, die nicht nur den Puls, sondern auch die Blutsauerstoffsättigung (SpO2) messen können. Auch ein Schlaftracker steht zur Verfügung. Ebenso eine Funktion, die dir Einblicke in dein Stresslevel gestattet. Und: Das Fitness-Armband ist wasserdicht – bis zu 50 Meter (5 ATM). Es fehlt allerdings ein eigener GPS-Empfänger. Kaufen kannst du das Band 6 ab dem 23. März – für 59 Euro.

Huawei Watch Fit Elegant Edition – Smartwatch jetzt hochwertiger

Erst vor wenigen Wochen haben wir für dich einen Test zur Smartwatch Huawei Watch Fit veröffentlicht. Jetzt kommt die Uhr als Watch Fit Elegant Edition in einer etwas modifizierten Version in den Handel – mit einem silbernen oder goldenen Rahmen aus Edelstahl.

Abgesehen davon unterscheidet sich die neue Ausführung der Uhr aber kaum vom klassischen Modell. Die schon bekannte Ausführung ohne Edelstahl-Komponenten ist allerdings etwas leichter und mit einem etwas weniger hochwertigen Armband ausgestattet.

Keine Unterschiede muss man beim Bildschirm erwarten. Du hast Zugriff auf ein 1,64 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 456 x 280 Pixeln. Mit an Bord sind unter anderem ein eigenständiger GPS-Empfänger, 4 GB Speicherplatz für Offline-Musik, optischer Herzfrequenzmesser, SpO2-Sensor und Schlaftracker.

Die Huawei Watch Fit Elegant Edition ist im konzerneigenen Onlineshop ab dem 23. März für 129 Euro erhältlich. Bei einer Bestellung bis zum 31. März ist bei dieser Uhr die Huawei Scale Körperfettwaage kostenlos im Lieferumfang inklusive. Sie hat einen Wert von 69 Euro.

Neue Notebooks

Ergänzend dazu bietet Huawei in Kürze auch zwei neue Notebooks an. Details zum Huawei MateBook D16 und zum Huawei MateBook X Pro (2021) haben wir für dich in einer separaten Meldung zusammengefasst.

jetzt weiterlesen Huawei Watch Fit im Test: Für Smartwatch-Einsteiger fast perfekt

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.