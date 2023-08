Höhere Zinsen: Neue Tagesgeld-Kracher starten

In der vergangenen Woche hat die Europäische Zentralbank (EZB) beschlossen, die Leitzinsen zum neunten Mal in Folge anzuheben. Das Ziel: Die weiterhin überdurchschnittlich hohe Inflation bekämpfen. Kredite werden infolgedessen noch teurer, während die Sparzinsen weiter zulegen. Letzteres merken auch viele Bankkunden. So gewährt nicht nur die DKB auf ihrem Tagesgeldkonto ab sofort für Neu- und Bestandskunden mindestens bis Ende Januar 3,50 Prozent Zinsen auf Erspartes, sondern auch die Renault Bank direkt holt den nächsten Zinshammer heraus.

Renault Bank direkt erhöht den Tagesgeld-Zins

Denn bei dem Geldhaus des französischen Autobauers wird Neukunden ab Mittwoch, 2. August, für drei Monate ein Tagesgeld-Zins in Höhe von 3,55 Prozent ausgezahlt. Ab dem vierten Monat sinkt die Verzinsung auf den neuen Bestandskundenzins in Höhe von 2,55 Prozent, der ebenfalls nach oben angepasst wurde. Bisher lag er bei 2,30 Prozent. Wichtig: Wer mehr als 250.000 Euro bei der Renault Bank direkt anlegt, bekommt für alle Gelder oberhalb dieser Summe nur 1,95 Prozent Zinsen ausgezahlt. Wiederum sehr kundenfreundlich: Die Zinsgutschrift erfolgt monatlich. Das hat den Vorteil, dass du schon ab dem zweiten Monat von einem Zinseszinseffekt profitieren kannst.

Auch die Advanzia Bank zahlt jetzt höhere Zinsen

Sogar eine Verzinsung in Höhe von 3,60 Prozent ist ab sofort auf dem Tagesgeldkonto der Advanzia Bank möglich. Und zwar für bis zu sechs Monate und maximal bis zu einer Anlagesumme von 1 Million Euro. Ab dem siebten Monat sinkt der Zins allerdings ordentlich ab. Nach heutigem Stand der Dinge nämlich auf nur noch 1,60 Prozent. Wichtig ist bei diesem Geldhaus auch, dass du mindestens 5.000 Euro anlegen musst, um überhaupt eine Verzinsung zu erhalten. Die Hinterlegung eines Freistellungsauftrags ist bei der Advanzia Bank zudem nicht möglich. Das ist aber nur dann wichtig, wenn du deinen Sparerpauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro im Kalenderjahr überschreitest.

Die nachfolgende Tabelle zeigt alle wichtigen Informationen dazu, bei welchen Banken du als Sparer in Deutschland aktuell die höchsten Zinsen aufs Tagesgeld abstauben kannst. Dabei haben wir ausschließlich Angebote berücksichtigt, die per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzbar sind.

Alternative: Festgeld-Konto

Noch etwas höhere Zinsen kannst du dir sichern, wenn du dich für ein Festgeldkonto entscheidest. Dann kannst du aber nicht täglich über dein Geld verfügen, sondern musst es für eine feste Laufzeit anlegen. Empfehlenswert derzeit: Laufzeiten von einem Jahr (bis zu 4,11 Prozent) oder zwei Jahren (bis zu 4,10 Prozent). Viel längere Zeiträume solltest du noch vermeiden, weil unklar ist, ob die Zinsen in den kommenden Monaten weiter steigen werden.

Weil die Inflation im Euro-Raum sinkt, gehen manche Experten nämlich davon aus, dass die EZB zunächst keine weiteren Leitzinserhöhungen mehr vornehmen wird. Das nächste Mal tritt der Rat der Zentralbank aber ohnehin erst Mitte September zusammen. In jedem Fall gilt: Festgeld-Konten, die eine Rendite von 5 Prozent oder mehr versprechen, solltest du ganz genau auf ihre Seriosität überprüfen.