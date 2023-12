Heizung: Darauf sollte man verzichten

Die hohen Preise für Öl und Gas sorgen dafür, dass sich Menschen mit alternativen Heizmöglichkeiten befassen. Heizdecken, Ölradiatoren oder Heizlüfter gehören derzeit zu den Bestsellern bei Amazon und Co. Doch vor einer alternativen Heizung warnen nun die Verbraucherschützer. Vor einem günstigen Gerät, das wahre Wunder verspricht. Stattdessen droht sogar Brandgefahr.

Warme Wohnung in 10 Minuten mit dieser Heizung?

„Man belügt Sie“, lautet das Fazit der Verbraucherschützer der Watchlist Internet. Wer Facebook, YouTube oder TikTok nutzt, dem wird vielleicht schon die Werbung für eine Elektroheizung aufgefallen sein. Das Heizgerät verspricht die Halbierung der Heizkosten und will jeden Raum in nur 10 Minuten komplett aufheizen. Doch die Experten der unabhängigen Informationsplattform zu Internet-Betrug warnen: „Hier trifft schwache Heizleistung auf hohen Energieverbrauch und erhöhte Brandgefahr!“

„Würden Sie Ihre Räume langfristig mit einem Föhn heizen?“ Mit einem Föhn jedenfalls vergleichen die Experten der Verbraucherschutzplattform nämlich die alternative Heizung „EquiWarm Pro“. Während der Hersteller auf seiner Internetseite damit wirbt, Energiekosten einzusparen, ist das offenbar nichts weiter als reine Abzocke. Dafür arbeitet der Anbieter sogar mit falschen und frei erfundenen Bewertungen von Kunden und der Bewertungsplattform Trustpilot. Dazu fehlt ein Impressum und viele Angaben zu Rücksendungen und Co. sind auf Englisch. Zudem kommt die Heizung für die Steckdose aus dem chinesischen Shenzhen.

Überteuert und brandgefährlich

Rund 50 Euro will der Anbieter für die Wunder-Heizung haben. Dabei handelt es sich aber um ein billiges Produkt aus China, das man beispielsweise bei AliExpress für wenige Euro bekommt. Zudem, so die Experten der Watchlist Internet, berichten Personen, die das Produkt bestellt haben, dass die Mini-Heizung über keinerlei Sicherheitszertifikate verfügt, die für derartige Heizgeräte am europäischen Markt eigentlich notwendig wären. Wer die Mini-Heizung bereits bestellt hat, könne versuchen, sich an den Zahlungsdienstleister zu wenden, um dort nach Rückbuchungsmöglichkeiten zu fragen.

