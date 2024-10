HD+ IP TV-Stick: Dein Zugang zu smarter Unterhaltung

Der kleine, aber leistungsstarke HD+IP TV-Stick verspricht, das Fernseherlebnis auf ein neues Level zu heben – und das alles zu einem attraktiven Preis. Er ist ab sofort verfügbar und ermöglicht dir einfachen Zugang zu nahezu allen HDTV-Sendern und Streaming-Diensten. Egal, ob du eine kostengünstige Alternative zu Kabel oder DVB-T2 suchst oder dein Zweitgerät im Schlafzimmer smarter machen möchtest – der HD+ IP TV-Stick könnte genau das sein, wonach du suchst. Wir zeigen dir, warum.

HD+ IP TV-Stick: Einstecken, einschalten und los geht’s

Kennst du das? Du möchtest einen Film oder deine Lieblingsserie genießen, musst dich aber erst durch den Kabelsalat am Fernseher wühlen, Anschlüsse prüfen und Einstellungen vornehmen. Oder aber der Stream stockt laufend, weil du zwar einen Smart-TV hast, dieser jedoch zu schwach auf der Brust ist, um dir ein vernünftiges Bild anzuzeigen? Mit dem HD+ IP TV-Stick gehören diese Zeiten der Vergangenheit an. Das Konzept ist so einfach wie genial: Stick einstecken, Fernseher einschalten und sofort in die Welt des HD-Fernsehens eintauchen.

Mehr als 100 HD-Sender erwarten dich, ohne komplizierte Installation, ohne Smartcard und ohne Set-Top-Box. Das Gerät verbindet sich bequem mit deinem WLAN oder via LAN-Anschluss mit dem Internet und bringt das Fernsehprogramm direkt auf den Bildschirm. Mit diesem Stick wird der Wechsel von traditionellen TV-Empfangsarten wie Kabel oder DVB-T2 zu IP-TV dadurch zum Kinderspiel. Das Besondere: Anders als beim Kabelanschluss oder Satellitenempfang empfängst du Sender wie RTL oder ProSieben direkt in HD-Qualität ohne Extra-Abo. Mehr noch: Du nutzt komfortable TV-Funktionen wie Pause, Neustart und einen umfassenden Programm-Guide ohne weitere Kosten.

Mit dem HD+ IP TV-Stick kannst du jeden Fernseher in das smarte Zeitalter holen. Einzige Voraussetzung: ein HDMI-Anschluss am Fernseher. Alles andere regelt der Stick für dich. Er funktioniert nicht nur mit den neuesten TV-Modellen, sondern auch ältere Geräte lassen sich damit smart aufrüsten. Hast du noch einen Fernseher im Gästezimmer, im Hobbyraum oder sogar in der Küche? Dann könnte der neue TV-Stick von HD+ genau das Richtige für dich sein.

Mediatheken, Streaming und App – alles auf einem Stick

Doch der HD+ IP TV-Stick bietet mehr als nur lineares Fernsehen. Dank der integrierten HD+ TV-App hast du Zugang zu einer Vielzahl von Mediatheken und Streaming-Optionen. Die Inhalte lassen sich kinderleicht durchsuchen – du kannst beispielsweise nach einem bestimmten Film suchen und gleichzeitig in mehreren Mediatheken stöbern. So verpasst du keine Sendung mehr und kannst jederzeit auf dein Lieblingsprogramm zugreifen.

Beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video oder YouTube kannst du ebenfalls direkt über den Stick nutzen. Für noch mehr Vielfalt lassen sich zudem über den Google Play Store zusätzliche Apps installieren. Damit du dich beim Fernsehen wirklich zurücklehnen kannst, bekommst du den HD+ IP TV-Stick mit einer intuitiven Fernbedienung.

100 TV-Sender in HD für nur 6 Euro

Neben seiner technischen Vielseitigkeit punktet der HD+ IP TV-Stick auch beim Preis. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69 Euro ist der Stick erschwinglich und bereits nach dem Kauf sofort einsatzbereit. Und das Beste: Im Preis sind bereits drei Monate HD+ IP inklusive. Du kannst also sofort ohne zusätzliche Kosten loslegen und die volle Vielfalt des HD+ Angebots genießen. Nach Ablauf der drei Monate kannst du entscheiden, ob du das HD+ IP-Abo für nur 6 Euro pro Monat weiternutzen möchtest. Das Abo ist monatlich kündbar und günstiger als vergleichbare Streamingdienste.

Wer mehr möchte, kann mit dem Zusatzprodukt HD+ MultiScreen für nur 3 Euro mehr sogar zwei weitere Geräte – zum Beispiel Smartphone oder Tablet – einbinden und die Inhalte auch im EU-Ausland streamen. So kannst du selbst im Urlaub oder auf Dienstreise alle TV-Inhalte schauen. Dank der Neustart-Funktion klappt das sogar, wenn du erst mit Verspätung ins Hotelzimmer kommst und die Sendung schon begonnen hat.

„Unser Ziel ist es, allen TV-Haushalten in Deutschland Fernsehen mit zeitgemäßen Funktionen zu ermöglichen – flexibel, individuell, einfach und günstig“, sagt Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. Den neuen HD+ IPTV Stick kannst du ab sofort im Fachhandel kaufen. Oder du bestellst ihn dir einfach und bequem nach Hause und schon in wenigen Tagen ist dein veralteter Fernseher im Hier und Jetzt angekommen. Und du sparst dir das Geld, einen neuen Smart-TV kaufen zu müssen.