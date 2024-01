Handy am Steuer: So schnell ist dein Führerschein weg 

Für den Handy-Blitzer wird ein sogenanntes Monocam-System verwendet. Das System erkennt Fahrer, die während der Autofahrt nach ihrem Smartphone greifen. Daraufhin schießt es ein Foto, welches von geschulten Polizisten ausgewertet wird. So durch kann festgestellt werden, ob es sich dabei wirklich um einen Verstoß handelt. Im Jahr 2022 kam der Handy-Blitzer erstmals als Pilot-Projekt zum Einsatz.

Handy-Blitzer: So teuer kann es werden

Im Straßenverkehr ist das Handy eine Gefahr. Egal ob du nur darauf rumtippst, ein Foto schießt oder es sogar telefonierst, es besteht das Risiko, dass deine Aufmerksamkeit und Reaktionszeit nachlassen. Das Smartphone lenkt während der Fahrt ab. Als erstes Bundesland plant Rheinland-Pfalz nun den Einsatz der sogenannten Handy-Blitzer. Jedoch wurden diese bisher nur in Mainz und Trier getestet. Für den landesweiten Einsatz braucht es eine Gesetzesänderung, welcher von der rheinland-pfälzischen Landesregierung geplant wird.

Die Ablenkungsverstöße durch Handynutzung am Steuer können teuer werden. Einem Bericht des ADAC zufolge liegt das Bußgeld, für das Handy nutzen am Steuer, bei 100 Euro und einem Punkt in Flensburg. Falls während der Nutzung eine Gefährdung hinzukommt, liegt das Bußgeld bei 150 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot. Wenn Sachbeschädigung noch hinzukommt, muss für den Verstoß tief in die Tasche gegriffen werden, denn die Geldbuße liegt bei 200 Euro. Zudem kommen zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Solltest du während der Probezeit mit dem Handy am Steuer geblitzt werden, musst du nicht nur ein Bußgeld zahlen und kassierst mindestens einen Punkt, sondern deine Probezeit verlängert sich von zwei auf vier Jahre, so der ADAC.

Handy-Blitzer: Warum überhaupt?

Die Handy-Blitzer sollen noch in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen, wie t-online berichtet. Sie fügten hinzu, dass der Hintergrund der Maßnahme die Zahl der Verkehrsunfälle sei. Dem Bericht zufolge soll es über 1.000 Verkehrsunfälle jährlich in Rheinland-Pfalz geben aufgrund von Handynutzung am Steuer.