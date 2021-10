Halloween-Sale bei Steam – Jetzt wird es gruselig!

Die Zeit für Horror ist endlich wieder da, es ist Halloween. Das bedeutet auch, dass es bei Steam wieder eine ganze Menge Spiele zu stark reduzierten Preisen im Halloween-Sale abzugreifen gibt. Besonders interessant sind selbstverständlich diesmal die Horrorspiel-Deals!

Death Stranding

Bei “Death Stranding” handelt es sich um einen Action-Survival-Horror vom Feinsten. Du tauchst in die Rolle von Sam Porter Bridges ein. Sam ist ein Kurier, welcher isolierte Kolonien nach dem Ende der Welt mit Ressourcen versorgt. Nach einem kataklysmischen Event suchen böse Kreaturen die Erde heim. Das Ziel von Sam ist es, die isolierten Kolonien wieder zu verbinden und so die Erde zurückzuerobern. Im Halloween Sale bekommst du Death Stranding nun 60 Prozent reduziert. Statt 59,99 Euro bezahlst du hier jetzt nur noch 23,99 Euro.

Outlast

“Outlast” ist ein wahrer Klassiker des Horror-Genres. Ausgestattet mit deiner Kamera machst du dich auf den Weg in eine verlassene Psychiatrie. Doch ist die Psychiatrie wirklich verlassen? Schnell wird klar, dass neben den kranken Patienten noch ganz andere Gefahren auf dich warten.

Die Psychiatrie wirkt auf den ersten Blick verlassen, doch ist sie das wirklich?

Aktuell gibt es das Spiel um 80 Prozent reduziert. Es kostet dich also 3,35 Euro. Solltest du also noch nicht die Chance gehabt haben, diesen Klassiker zu spielen, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Auch „Outlast 2“ ist aktuell übrigens um 80 Prozent reduziert. Zöger also nicht und sicher dir auch die Fortsetzung für 4,99 Euro.

Little Nightmares im Halloween-Sale

“Little Nightmares” erweckt deine Kindheitsängste zum Leben. Tauche in diese düstere und skurrile Erzählung ein und lasse dich von ihr herausfordern. Du spielst als Six und musst aus dem “Schlund” flüchten. Der Schlund ist ein riesiges, geheimnisvolles Areal und wird von verdammten Seelen bewohnt. Diese sehnen sich nach ihrem nächsten Mahl. Entfessele deine Kreativität und finde einen Weg heraus aus dieser Welt des Horrors.

Das Spiel ist aktuell um 75 Prozent reduziert. Du bekommst es also für 4,99 Euro. Auch der zweite Teil, “Little Nightmares II” ist im Halloween-Sale um 33 Prozent reduziert.

Warhammer: End Times – Vermintide

Stell dir vor, die Welt wird von einer neuen Rasse von Rattenmenschen überrannt. In “Warhammer: End Times – Vermintide” ist dies Realität. Die Story ereignet sich in Ubersreik, einer Stadt, welche von den sogenannten Skaven überrannt ist. Die Skaven sind erbarmungslose Rattenmenschen. Wähle einen Helden und trete den Kampf gegen die Invasion an. Vom hohen Glockenturm bis hin zu den Schächten unterhalb der Stadt, die Skaven sind überall.

Für 2,79 Euro gehört das Spiel aktuell dir. Doch zöger nicht zu lange, der Halloween-Sale geht nur noch bis zum 1. November.

Dead by Daylight

Du möchtest dich lieber mit deinen Freunden, statt allein gruseln? Dann ist “Dead by Daylight” perfekt für dich. In diesem Multiplayer Horrorspiel wartet endloser Spaß auf dich und deine Freunde. Tauche in die Rolle eines Überlebenden, oder gar in die eines psychotischen Killers und mache Jagd auf deine Freunde. Dead by Daylight macht besonders viel Spaß, da es sich bei dem Killer nicht um eine KI, sondern um einen echten Spieler handelt.

Dead by Daylight ist Multiplayer-Horror, der es in sich hat.

Auf Steam bekommst du das Spiel aktuell für 9,99 Euro, statt 19,99 Euro. Es ist also um die Hälfte heruntergesetzt.

Weitere Spiele bei Steam

Wie immer gibt es auf Steam noch viele weitere Spiele im Angebot. Zu viele, um sie hier alle zu listen. Trotz dass es sich aktuell um einen Halloween-Sale handelt, gibt es auch Spiele anderer Genres zu reduzierten Preisen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um das beliebte “Cyberpunk 2077”, “Saints Row IV” und “Streamer Life Simulator”.

Der Sale läuft noch bis zum 1. November. Sichere dir also möglichst schnell die Spiele, welche du haben möchtest. Es bleibt nicht viel Zeit.