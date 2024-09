Es ist kein Geheimnis: Deine Heizung im Badezimmer über Nacht durchlaufen zu lassen, damit es morgens angenehm warm ist, ist weder smart noch günstig. Du bist tagsüber im Büro und hast keine Lust, abends in einem kalten Wohnzimmer zu sitzen? Auch dann musst du deine Heizung tagsüber durchlaufen lassen. Zumindest bisher. Denn wenn du deine Heizung smart machst, kannst du bares Geld sparen. Jetzt wird der Einstieg in diese smarte Welt besonders einfach und du kannst günstiger heizen. Möglich macht es das neue Einsteiger-Set von Homematic IP.

Günstiger heizen: Zentrale und Thermostat für unter 50 Euro

Für unter 50 Euro bekommst du hier eine Smart Home-Zentrale für Einsteiger sowie ein erstes Heizungsthermostat. Das ist nicht nur ein extrem günstiger Einstiegspreis, sondern auch ein besonders einfacher Start in dein neues Smart Home. Das Set von Homematic IP kannst du auf Wunsch nämlich nach und nach aufbauen. Die Zentrale ermöglicht dir, bis zu 20 Geräte wie Thermostate, Lichtschalter und Sensoren bequem per Smartphone-App oder Sprachbefehl zu steuern. Die Einrichtung ist dank der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App kinderleicht und erfordert keine aufwendige Installation. Natürlich kannst du auch weitere Heizungs-Thermostate einrichten und so deine ganze Wohnung smart und günstiger heizen.

Alles für den Smart Home-Start

Besonders leichter Einstieg

Thermostat für jeden Heizkörper geeignet

Bis zu 3 Heizprofile und 13 Änderungen pro Tag möglich

Geöffnete Fenster-Erkennung inklusive

Bis zu 20 smarte Homematic-IP-Geräte steuerbar

Upgrade möglich

Keine laufenden Kosten, kein Abo

Smart-Home-Einstieg unter 50 Euro

Die Smart-Home-Zentrale kannst du flexibel in deiner Wohnung positionieren, nur eine Steckdose sollte in der Nähe sein. Der Internetzugang erfolgt per WLAN. Die Steuerung erfolgt komfortabel über die intuitive Homematic IP App. Alternativ lassen sich die am Access Point-Basic verbundenen Geräte auch über Amazon Alexa oder Google Assistent steuern, sodass du deine Geräte sogar per Sprachbefehl bedienen kannst. Ein späteres Upgrade auf eine Zentrale, die mehr smarte Endgeräte verwalten kann, ist ebenso möglich.

Das neue Einsteiger-Set von Homematic IP erscheint am 17. September mit einem Preis von 49,95 Euro. Wir finden: Als Einsteig ins günstiger heizen via Smart Home bist du hier für den Start ideal ausgestattet.