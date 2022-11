„Grey’s Anatomy“ vor dem Aus? Meredith Grey soll gehen

Anfang 2022 startete die 18. Staffel der US-Arztserie „Grey’s Anatomy“. Noch im gleichen Jahr spendierte man Fans ebenfalls die darauffolgende Staffel aus dem „Shondaland“, deren brandneuen Folgen häppchenweise ausgestrahlt werden. Von Anfang an dabei ist die titelgebende Figur Meredith Grey. Doch genau die soll nun herausgestrichen werden. Was hat das zu bedeuten?

Grey’s Anatomy: Meredith Grey soll gehen

Mittlerweile sind nicht mehr viele Charaktere der ersten Stunde an Bord der Erfolgsserie, die in Seattle spielt. Neben Meredith Grey, die von Ellen Pompeo gespielt wird, sind etwa noch Dr. Webber (James Pickens jr.) und Dr. Bailey (Chandra Wilson) 17 Jahre nach dem Start zu sehen. Dass Pompeo noch Teil der Serie ist, ist allerdings auch verwunderlich, wollte die Schauspielerin schon vor einiger Zeit aussteigen.

Nun scheint der Zeitpunkt gekommen zu sein und Pompeo alias Meredith Grey verlässt das Krankenhaus. In der aktuellen 19. Staffel kündigt sich der Abschied bereits an – und nun steht auch fest, wie sie geht, wie das People Magazine berichtet.

Der brutale Abgang durch einen Tod widerfährt der Titelfigur nicht. Stattdessen wählt man einen sanften Weg, den auch schon Cristina Yeng alias Sandra Oh oder auch Callie Torres (Sara Ramirez) gingen. In der fünften Folge der 19. Staffel sieht man, wie Meredith mit ihrer Tochter Zola (Aniela Gumbs) nach Boston reist, um dort Zolas Hochbegabung richtig fördern zu lassen. Wie es der Zufall will, arbeitet am Bostoner Krankenhaus Meredith‘ ehemaliger Kollege Jackson Avery (Jesse Williams), der ihr dort eine Forschungsstelle anbietet. Das Ziel: Alzheimer zu heilen.

Wie geht es nach Pompeos Ausstieg weiter?

„Grey’s Anatomy“-Schöpferin Shonda Rhimes betonte wiederholt, dass mit dem Ausstieg von Pompeo auch die Serie enden würde – so etwa schon 2017 gegenüber E! News. Ob mit dem Ausscheiden von Meredith Grey alias Ellen Pompeo auch die Serie endet, ist unklar.

Da im Serienuniversum jedoch jüngst erst neue Charaktere durch Meredith eingewiesen wurden, ist es möglich, dass „Grey’s Anatomy“ weiterlaufen wird – zumindest probeweise. Offizielle Hinweise und Fakten gibt es dazu aber nicht. Die 19. Staffel der Arztserie kommt in Deutschland vermutlich Anfang 2023 auf die Bildschirme.