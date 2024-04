Gratis: So bekommst du das Schwarzbuch kostenlos nach Hause

Der Bund der Steuerzahler schaut genau hin, wenn Projekte der öffentlichen Hand aus dem Ruder laufen. Die größten Skandale von Verschwendung von Steuergeldern beschreibt man im Schwarzbuch. Dafür recherchiert der Bund gemeinsam mit Landesverbänden jedes Jahr über 100 Beispiele eklatanter Steuergeldverschwendung. Das Ziel des Schwarzbuches sei, so die deutsche Lobbyorganisation, die 200.000 Mitglieder hat, Politik und Öffentlichkeit für die Verschwendung von Steuergeld zu sensibilisieren und so präventiv entgegenzuwirken. Und jeder kann das Schwarzbuch kostenlos bestellen. Es fallen noch nicht einmal Versandkosten an.

Schwarzbuch bestellen: So geht’s

Im Schwarzbuch thematisiert der Verband etwa Baukostenüberschreitungen, teure Öffentlichkeitsarbeit oder Digitalisierung. Zudem zeigt man konkrete Vorschläge auf, wie die strukturelle Verschwendung von Steuergeld verhindert werden kann. Jeder, der mehr darüber erfahren will, kann das Schwarzbuch gratis bestellen.

Das funktioniert ganz einfach auf der Internetseite des Bundes der Steuerzahler. Hier muss man auf den virtuellen Button „Print bestellen“ klicken und anschließend Name und Adresse eingeben. Nachdem man auf „Bestellen“ geklickt hat, kommt eine E-Mail ins Postfach geflattert. Hier muss man unbedingt die Bestellung bestätigen, damit das Buch der Skandale sich auf den Weg zu einem nach Hause macht. Fertig ist die Schwarzbuchbestellung. Und wer nicht warten will, kann sich viele Fälle der Steuergeldverschwendung im Schwarzbuch-Magazin online ansehen.

Noch mehr gratis

Nicht nur das Schwarzbuch kann jeder kostenlos anfordern. Bürger mit Wohnsitz in Deutschland können etwa kostenlos ein Sicherheitspaket bei der Bundesregierung bestellen. Und die Bundesbank verschickt sogar kostenlose Geld-Pakete. Zudem können Raucher, die keine mehr sein wollen, das Rauchfrei-Startpaket bei der Regierung anfordern. Auch das wird kostenlos nach Hause geliefert. Im Paket befindet sich etwa ein Rauchfrei-Kalender für die ersten 100 Tage, eine Dose mit Pfefferminzpastillen gegen das Rauchverlangen und ein Stressball zur Entspannung. Darüber hinaus gibt es den Organspendeausweis in Form einer Plastikkarte in Scheckkartengröße sowie eine Lebensretter-Scheckkarte gratis. Letztere enthält eine Kurzanleitung für den Notfall und soll als Gedächtnisstütze fungieren.