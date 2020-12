Google mit drastischen Maßnahmen: Eindringliche Warnung per Mail

Zum Wochenende runzeln viele Google-Nutzer die Stirn wegen einer Mail des Android-Entwicklers und Suchmaschinenbetreibers. Denn er informiert zurzeit seine Kunden darüber, dass er bald deine Daten aus drei seiner beliebtesten Dienste löschen wird. Dass Google seine Dienste nicht mehr länger unbegrenzt kostenlos anbieten will, ist dabei schon länger bekannt. Doch die Warnung per Mail kommt für viele Nutzer dennoch überraschend.

Datenlöschung – Das ist der Grund

Bisher gab es viele Services kostenlos und mit unbegrenzter Speicherkapazität. Das soll sich ändern. Laut eigenen Angaben werden pro Woche 28 Milliarden neue Fotos und Videos auf die Server geladen. Den größten Anteil daran dürften Android-Smartphones beitragen. Man speichere dabei bereits mehr als 4 Billionen Dateien. Und hier sieht Google wohl eine Möglichkeit Geld zu verdienen. Denn die unbegrenzten Kapazitäten für dich und alle anderen Nutzer der Services kostet Google Geld, ohne direkten monetären Gegenwert. Abomodelle sollen hier Abhilfe schaffen.

Ankündigung von Google mit drastischen Maßnahmen

Die Warnung, die der Suchmaschinenbetreiber jetzt an seine Nutzer ausspricht, wirkt jedoch mehr als drakonisch: „Wenn sie ihr Speicherlimit für zwei Jahre überschreiten, können wir Ihre Inhalte in Google Mail, Drive und Fotos löschen“, verkündet Google. Auch wenn du in deinem Konto inaktiv bist, kann dir das gleiche Schicksal ereilen. Doch ganz so drastisch ist die Maßnahme nicht. Denn du kannst die Löschung von Daten verhindern. Dazu musst du ab Juni 2021 unter 15 GB Speicherkapazität bleiben und mindestens einmal pro zwei Jahre in deinem Konto aktiv sein. Die Regeln treten erst zum Juni 2021 in Kraft. Da die Zeitspanne bis zur Löschung zwei Jahre beträgt, sind die ersten Löschungen also erst 2023 zu erwarten, wenn du zurzeit nicht über den angegebenen 15 GB bist.

Googles Abomodell soll es richten

Willst du Fotos, Mail und Drive weiterhin nutzen wie bisher und brauchst mehr Speicherplatz, so kannst du ihn bei Google kaufen. Du kannst wahlweise 100 GB, 200 GB oder 2 TB Speicherplatz für 1,99 Euro, 2,99 Euro oder 9,99 Euro monatlich buchen. Alternativ kannst du auch jährlich zahlen und etwa 16 Prozent sparen. Der Google One Speicher gilt für alle Google-Dienste.