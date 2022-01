Google hört auf Stopp und liest bald Bücher: Das sind die neuen Funktionen

Wer sich bereits länger mit smarten Assistenten befasst hat, der weiß, dass sie ein Aktivierungswort vor dem ‚Stopp‘-Befehl benötigen. Genau das möchte Google für den eigenen Assistenten nun ändern. Künftig hört Google auf Stopp, ohne, dass davor erneut eine Aktivierung des Assistenten vonnöten ist.

Google hört auf Stopp – das ändert sich mit der neuen Anpassung

Besitzer eines Google Assistenten haben sicherlich schon häufig „Hey Google, stopp“ verwendet, um den digitalen Assistenten zum Schweigen zu bringen. Künftig hört Googles Sprachassistent auf ‚Stopp‘ allein – zumindest unter den passenden Bedingungen. Um in den meisten Situationen mit dem Assistenten zu interagieren, wird noch immer die Aktivierung mit ‚Hey Google‘ benötigt. Spielt jedoch gerade etwa ein Lied oder eine Erinnerung, soll die Ansage von ‚Stopp‘ allein den einen Prozess unterbrechen. Es mag ein kleiner Schritt sein, dieser sorgt jedoch dafür, dass die Interaktion mit Googles Assistenten in gewisser Hinsicht natürlicher wird. Da die Veränderung wie auch andere Updates graduell vollzogen wird, kann es unterschiedlich lange dauern, bis die neue Funktion in der eigenen Region verfügbar ist.

Googles Read-it-Funktion soll in bis zu 54 Sprachen vorlesen können

Doch Google hört jetzt nicht nur auf „Stopp“, sondern lernt noch mehr. Eine weitere Neuerung des smarten Assistenten bringt weitaus mehr Bequemlichkeit mit sich als die Stopp-Funktion allein. Denn Googles Assistent kann dir künftig ganze Internetseiten vorlesen, als würdest du ein Hörbuch hören. Das ist nicht nur für sehbeeinträchtigte Menschen eine sehr hilfreiche Funktion, sondern kann auch breit angewendet werden. Etwa, in dem du dir ein Rezept direkt beim Kochen vom Assistenten vorlesen lässt oder einen Artikel. Wer will, könnte sich also künftig auch diesen Artikel von Googles Assistenten vorlesen lassen.

Damit du von der neuen Funktion profitieren kannst, muss das Gerät über den installierten Google Assistenten verfügen. Das geht auch unkompliziert mit einem Android-Smartphone, du benötigst also kein separates Gerät, um die Funktion zu nutzen. Hast du den Google Assistenten auf deinem Smartphone installiert, kannst du mit Sprachbefehl ‚Hey Google, read it‘ Internetseiten in deinem Chrome-Browser vorlesen lassen.

Zusätzliche Unterfunktionen

Ein großes Plus der Erweiterung liegt dabei in der natürlich klingenden Stimme, die die Internetseiten mit einer angenehmen Betonung vorliest. Sie verfügt zwar nicht über den zusätzlichen Enthusiasmus, den man vom Vorleser eines Audiobuches erwartet, man kann ihr jedoch angenehm zuhören. Es entsteht nicht der Eindruck, dass eine robotische Stimme die Inhalte ohne übliche Betonung wiedergibt. Zudem ist es jederzeit möglich, über den Read-it-Modus der Funktion sowohl die Sprachgeschwindigkeit anzupassen, die Wiedergabe zu pausieren oder einige Sekunden vor- und zurückzuspringen. Dazu markiert der Google Assistant die vorgelesenen Stellen parallel farblich.

Noch ist die Wiedergabe von Inhalten jedoch nicht in allen Sprachen verfügbar. Wer sich also gern eine deutsche Webseite vorlesen lassen möchte, wird sich noch etwas gedulden müssen. Die Sprachen werden nach und nach verfügbar werden, sodass bisher englischsprachige Personen von dem neuen Feature profitieren. Möchtest du die Funktion für englischsprachige Seiten nutzen, ist das problemlos möglich. Dafür musst du nichts weiter tun, als eine zusätzliche Sprache zu deinem Google-Assistenten hinzuzufügen.