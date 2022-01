Google Stadia Pro: Diese Spiele sind im Februar kostenlos

Grundsätzlich kannst du bei Google Stadia mit einem Pro-Abo etwas mehr als 40 Spiele auf einmal ohne weitere Kosten freischalten und spielen. Das Pro-Abo kostet 9,99 Euro monatlich, die Spiele nichts. Sie sind spielbar, solange du ein aktives Pro-Abo hast. Kündigst du, kannst du die Spiele erst wieder spielen, wenn du erneut zahlst. Die Spielstände bleiben erhalten.

Neue kostenlose Spiele für Stadia Pro von Google

Die Auswahl der Spiele variiert. Jeden Monat fallen einige Spiele aus der Liste der freischaltbaren Spiele und andere kommen dazu. Wenn du regelmäßig ein Nutzer des Pro-Abos bist, kannst du so im Laufe der Zeit eine Reihe von Spielen freischalten. Seit dem Start von Stadia Ende 2019 wären es etwa 130 Spiele gewesen.

Diese Spiele sind ab 1. Februar freischaltbar, wenn du Google Stadia Pro nutzt.

Cosmic Star Heroine

Nanotale

Merek’s Market

Phogs

One Hand Clapping

Life is Strange

Life is Strange: Before The Storm

Weiterhin freischaltbar sind

Darksiders III

Bloodstained: Ritual of the Night

Shantae: Risky’s Revenge

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark

Dreamworks Dragons: Dawn of New Riders

Wavetale

Saints Row: Re-Elected

Kemono Heroes

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure

Cake Bash

Control Ultimate Edition

ARK: Survival Evolved

Little Big Workshop

Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager

Wave Break

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay

Killer Queen Black

GRIME

It Came From Space And Ate Our Brains

Epistory – Typing Chronicles

Moonlighter

Terraria

The Darkside Detective

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Trine 4 – The Nightmare Prince

Floor Kids

Ys VIII: Lacrimosa of DANA

PixelJunk Raiders

AVICII Invector

Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition

EVERSPACE™

République

HITMAN – The Complete First Season

Crayta: Premium Edition

Destroy All Humans

The Falconeer Warrior Edition

Foreclosed

Transformers: Battlegrounds

Wreckfest

Unto the End

Hier findest du alle freischaltbaren Spiele direkt bei Stadia.

Allerdings verlassen auch einige Spiele immer wieder das Pro-Abo. Willst du diese noch aktivieren, solltest du das schnell machen – sie sind noch bis 31. Januar freischaltbar. Du kannst sie dann auch weiterhin dauerhaft spielen, wenn du (erneut) ein Pro-Abo hast.

Hundred Days – Winemaking Simulator

MotoGP™20

DIRT 5

Übrigens: Auch komplett kostenlose Spiele (auch ohne Pro-Abo) gibt es auf Google Stadia. Dabei handelt es sich um

Crayta

Destiny 2

Hitman – Free Starter Pack

Super Bomberman R Online

Super Animal Royal

Nine to Five (Early Access)

PUBG: Battlegrunds

Angebote auf Stadia

Google Stadia bietet derzeit eine Reihe von Angeboten für zahlreiche Spiele, die jedoch auch zuletzt schon immer mal wieder rabattiert waren. Die meisten Rabatte sind bis zum 6. Februar um 9 Uhr morgens gültig.

Kaufen und spielen kannst du diese Spiele dann später auch ohne Pro-Abo, du musst aber auf UHD und Dolby Digital verzichten. Mit einem Pro-Abo gibt es bei manchen Spielen noch weitere Rabatte. Ein Beispiel: Assasin’s Creed Origin kostet normalerweise 69,99 Euro. Im Rahmen der Aktion sind es 23,09 Euro. Mit einem Stadia-Pro-Abo zahlst du 14,69 Euro. Alle Angebots-Spiele findest du direkt bei Google Stadia. Der Link funktioniert nur, wenn du bei Stadia angemeldet und eingeloggt bist. Unter den Angeboten befindet sich beispielsweise Child of LIght, Doom Enternal, Far Cry 6, Fifa 22, The Crew 2 und Watch Dogs.