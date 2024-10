Google: Günstiger Streaming-Dienst feiert Rückkehr

Die Preiserhöhungen bei vielen Streaming-Diensten gehen immer weiter. Zuletzt war es erneut Disney+, der steigende Kosten mitgeteilt hat. Am unteren Ende der Preisskala hat Google nun ein neues Angebot parat. Wie der Suchmaschinengigant gegenüber Android Authority bestätigte, testet man unter anderem in Deutschland die Rückkehr von YouTube Premium Lite. Dir könnte dieser Name bereits bekannt sein, denn genau dieser Service existierte schon im Rahmen einer früheren Testphase. Dieser frühere Versuch endete offiziell im Oktober 2023 – wenngleich einige Nutzer den Dienst weiterhin nutzen konnten.

Google testet neue Version seines Streaming-Dienstes

Google ist bekannt dafür, Features und Dienste zu testen, um sie dann manchmal unrühmlich in den Ruhestand zu schicken. So erging es dem alten YouTube Premium Lite, das für zwei Jahre als Test verfügbar war. Teil des Angebots war ein fast werbefreier Streaming-Dienst. Musikvideos wurden aber weiterhin durch Werbeeinblendungen unterbrochen. Im Gegensatz zum regulären YouTube Premium fehlten außerdem einige Features. Dazu gehörten Downloads für die Offline-Nutzung oder eine Hintergrundwiedergabe.

Der nun gestartete Test des neuen YouTube Premium Lite ähnelt dem altbekannten Angebot. Die „meisten Videos“ sollen ohne Werbeunterbrechungen auskommen. In Musikinhalten, auf der Startseite und bei der Suche siehst du aber Werbung. Die Möglichkeit für Video-Downloads und Hintergrundwiedergabe fehlen in Googles neuem Angebot weiterhin. Auf den Musik-Streaming-Dienst YouTube Music Premium musst du ebenfalls verzichten.

Diese Einsparungen bemerkst du allerdings beim Preis. Verlangt Google für den regulären Premium-Dienst mittlerweile 12,99 Euro im Monat, kostet dich Premium Lite nur 5,99 Euro im Monat. Wie das Unternehmen gegenüber Android Authority sagte, können sich aktuell Nutzer aus Deutschland, Australien und Thailand für YouTube Premium Lite anmelden.