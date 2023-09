Google Chrome wird 15 Jahre alt: Große Änderungen stehen bevor

In den vergangenen 15 Jahren hat Google das Design des Browsers immer wieder angepasst. Zum 15. Geburtstag kündigt man jetzt eine größere Änderung am Design an. Diese wird in den kommenden Wochen auf PC und Mac sichtbar werden. Anschließen ist die mobile Version für Handys und Tablets an der Reihe.

Google Chrome bekommt Material You Design

Das sogenannte „Material Design“ hat Google mit Android 12 vor rund zwei Jahren vorgestellt und seitdem weiter verfeinert. Neben besser sichtbaren Schaltflächen und einer anderen Schriftart geht es bei Material You um die Anpassbarkeit durch den Nutzer. So kann der Nutzer für jedes Chrome-Profil ein eigenes Farbschema festlegen, welches überall im Browser sichtbar ist. So kann man etwa einfacher erkennen, ob man sich gerade im Privaten oder im Arbeits-Profil befindet.

Ist das Update installiert, findest du unten rechts eine neue Schaltfläche. Mit dieser kannst du Google Chrome mit einem Klick personalisieren. Also wahlweise ein vorgefertigtes Design auswählen oder selbst ein Farbschema deiner Wahl erstellen.

Mit einem Klick kannst du das Design von Google Chrome anpassen

Ein weiteres Highlight ist der verbesserte Dunkelmodus. So soll sich Google Chrome nun besser an den systemweiten Dunkelmodus anpassen, wenn dieser aktiviert wird. Auch kannst du wählen, ob Chrome dauerhaft im hellen oder dunklen Modus bleibt, unabhängig vom System.

Schnellerer Zugriff auf wichtige Funktionen

Neben einer neuen Optik holt Google auch einige Funktionen aus den Tiefen der Einstellungen hervor und macht diese schneller erreichbar. So ist etwa der Passwortmanager von Google Chrome oder die Funktion zum automatischen Übersetzen ganzer Websites nur einen Klick entfernt. Du findest die neuen Funktionen in dem Drei-Punkte-Menü oben rechts im Browser.

Neuer Store für Google Chrome

Im sogenannten Chrome Web Store kannst du praktische Erweiterungen und vorgefertigte Designs für Google Chrome herunterladen. Mit dem Update zum 15. Geburtstag verpasst Google auch dem Store einen neuen Anstrich. Erstmals soll es hier KI-basierte Empfehlungen für den Nutzer geben sowie kuratierte Listen an Erweiterungen und Designs einer Redaktion. Eine Vorschau des neuen Stores kannst du dir hier anschauen.

Wann genau die neue Version von Google Chrome verteilt wird, verrät der Hersteller nicht. Die nächsten geplanten Updates für den Browser stehen am 12. September und am 10. Oktober an.

