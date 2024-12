Glasfaser zum Preis von DSL: Schnelles Internet wird billiger

Ein großer Teil der Deutschen möchte nicht zu einem Glasfaseranschluss wechseln, auch wenn sie es können. Zu diesem Ergebnis kam vor einigen Wochen eine Umfrage von Verivox. Einer der Gründe, die die Befragten nannten, ist, dass ihnen die Kosten für einen Glasfaseranschluss zu hoch seien. Die Wahrheit ist: Ein Anschluss per Glasfaser ist kaum teurer als DSL oder Kabel – von Ausnahmen abgesehen. Allerdings stellen Glasfaser-Netzbetreiber oft ihre Premium-Tarife mit 500 oder 1.000 Mbit/s zur Schau, die für die meisten Verbraucher aber vollkommen übertrieben sind.

DSL & Glasfaser zum Festpreis – egal ob 100 oder 300 Mbit/s

Jetzt reagiert der Provider 1&1. Er hat zwar keine eigenen Glasfaser-Leitungen, bedient sich aber bei verschiedenen Partnern wie der Eurofiber in Berlin, der Deutschen Telekom und zahlreichen anderen Netzbetreibern. Die Leitungen kommen technisch von den lokal ausbauenden Unternehmen, der Tarif und der Kundenservice aber von 1&1. Wie das Unternehmen jetzt mitteilte, unterscheide man jetzt tariflich nicht mehr zwischen DSL und Glasfaser – auch was die Neukundenpromotion angeht. So können alle 1&1-DSL-Anschlüsse sowie die Glasfaser-Anschlüsse mit bis zu 300 MBit/s im Downstream für zehn Monate zum Preis von 9,99 Euro pro Monat gebucht werden.

Erst danach gilt der reguläre Monatspreis. Der DSL- oder Glasfaser-Anschluss mit bis zu 50 MBit/s ist für 39,99 Euro monatlich erhältlich und ist damit 5 Euro monatlich teurer geworden. Kunden, die sich für DSL oder Glasfaser mit Datenraten zwischen 100 und 300 MBit/s im Downstream entscheiden, zahlen monatlich 44,99 Euro. Das gilt also gleichermaßen für DSL 100 und DSL 250 sowie für Glasfaser 150 und Glasfaser 300. Unterschiede gibt es jeweils im Upstream, der je nach Tarif und Technik zwischen 40 und 150 Mbit/s liegt. Weitere Unterschiede gibt es bei der Anzahl von enthaltenen Festnetztelefonnummern sowie den enthaltenen SIM-Karten mit 1 GB Datenvolumen.

Solltest du schnellere Leitungen benötigen, so kannst du einen Glasfaser-Anschluss mit 600 Mbit/s beziehungsweise 1.000 Mbit/s buchen. Die monatlichen Kosten liegen bei 59,99 oder 69,99 Euro. Die ersten elf Monate berechnet 1&1 19,99 Euro bzw. 29,99 Euro monatlich. Die regulären Grundkosten für diese beiden Tarife hat 1&1 im Rahmen der geänderten Neukundenkonditionen um 10 Euro monatlich erhöht.

Warum Glasfaser statt DSL oder Kabel?

Der Wechsel zu Glasfaser hat mehrere Vorteile. Neben der hohen Geschwindigkeit ist auch eine deutlich niedrigere Latenz möglich. Das macht sich nicht nur beim Online-Gaming bemerkbar. Jede Webseite baut sich schneller auf, wenn die Latenz niedrig ist. Zudem sind Leitungen nach Angaben der Anbieter deutlich unempfindlicher, wenn es um Störungen geht.

