USB-C-Standard: Deutschland verspätet sich

Um gegen das Kabel-Chaos bei Ladegeräten anzukämpfen, plant die Europäische Kommission, eine USB-C-Richtlinie einzuführen. Dadurch entsteht ein sogenannter neuer USB-C-Standard für fast alle Gadgets. Doch wie sieht es mit dem neuen Gesetz in Deutschland aus?

USB-C-Standard: Kommt das Gesetz doch später?



Die EU-Kommission teilte auf X in einem Post mit: „Ab 2024 wird USB-C der gemeinsame Standard für elektronische Geräte in der EU sein. Das bedeutet bessere Ladetechnologie, weniger Elektroschrott und weniger Aufwand bei der Suche nach den Ladegeräten, die Sie brauchen!“ Bereits 2022 trat die USB-C-Richtlinie in Kraft. Die Mitgliedsstaaten sollten dies bis zum 28. Dezember 2023 in das nationale Recht umsetzen.

Ende Oktober vergangenen Jahres hat die Bundesregierung einen Entwurf zur Umsetzung des Gesetzes veröffentlicht. Das EU-Parlament erhielt ihn jedoch erst in ihrer letzten Sitzungswoche für 2023. Einem Bericht des Online-Magazins heise online zufolge sei eine erste Lesung im Parlament Mitte Januar möglich und im Februar oder März 2024 eine Beschlussfassung. Dass die Frist hierzulande nicht eingehalten wurde, kann auch für Konsequenzen sorgen. Denn die EU-Kommission könnte gegen die Bundesrepublik sogar ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Ob es so weit kommt, ist bislang unklar. Eigentlich sollte Ende dieses Jahres Schluss mit dem nervigen Kabelsalat sein.

USB-C-Standard: Geplant war Ende 2024

Eigentlich sollte Ende 2024 Schluss mit dem Kabelsalat sein. USB-C soll zum Standard für Smartphones, Kopfhörer, Tablets, Tastaturen, Digitalkameras, tragbare Videokonsolen, E-Reader, Navigationsgeräte, tragbare Lautsprecher und Headsets werden. 2026 soll dies dann auch für Laptops gelten. Dadurch wird nicht nur eine bessere Ladetechnologie und weniger Elektroschrott geben, sondern du kannst dich dann von deinem Kabelsalat verabschieden.