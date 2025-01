Geheimes Update fürs iPhone: Funklöcher gehören bald der Vergangenheit an

Diejenigen unter euch, die sich gerne fernab der Zivilisation und damit auch von Mobilfunkmasten oder WLANs die Zeit vertreiben, dürfen sich auf ein neues Feature im iPhone freuen. Schon seit einiger Zeit gibt Apple dir die Möglichkeit, Notrufe über eine Satellitenverbindung abzuschicken. Seit jüngstem kannst du auch deinen Standort über das „Wo ist?“-Netzwerk in der Wildnis aktualisieren. In den USA kommt in naher Zukunft ein weiteres Feature hinzu. Wie Bloomberg berichtet, kooperiert Apple mit T-Mobile USA und SpaceX. Die notwendige Softwareunterstützung wurde heimlich mit iOS 18.3 in das Smartphone integriert.

iPhone-Nutzer können bald Textnachrichten via Satellit verschicken

Bereits im August 2022 kündigte T-Mobile USA an, dass man mit SpaceX zusammenarbeiten wird. Im Dezember 2024 folgte dann die Ankündigung eines Beta-Programms des Mobilfunkanbieters. Zum damaligen Zeitpunkt galten lediglich einige Samsung-Geräte als kompatibel für diesen Test. Dies ändert sich nun mit der Meldung von Bloomberg und den Informationen von T-Mobile.

So schrieb der Anbieter den Teilnehmern des Beta-Programms, dass sie auf iOS 18.3 aktualisieren müssen, um das Angebot nutzen zu können. Apple hatte das Software-Update fürs iPhone erst vor einigen Tagen veröffentlicht.

Dank der Kooperation mit SpaceX und dessen Starlink-Service können T-Mobile-Nutzer mit dem aktualisierten iPhone ohne Mobilfunkverbindung zunächst nur Textnachrichten via Satellit verschicken. Laut Bloomberg arbeiten die Unternehmen aber bereits daran, auch Datenverbindungen und Telefonie zu ermöglichen.

Konkrete Details, welche Apple-Smartphones unterstützt werden, sind derzeit nicht bekannt. Laut Bloomberg handelt es sich um die „aktuellsten iPhone-Modelle“. Im Herbst soll auch die Apple Watch Ultra 3 die Satellitenkommunikation unterstützen. In der Android-Welt können erste Nutzer mit Android 15 am Test teilnehmen. Bloomberg schreibt, dass das „Z Fold und S24-Modelle“ unterstützt werden.

Satellitenfunk am Apple-Smartphone über mehrere Wege

Apple bietet bereits seit dem iPhone 14 einen Notruf via Satellit an. Das Unternehmen kooperiert hierfür mit Globalstar, um den Dienst beispielsweise auch in Deutschland anbieten zu können. Für die Nutzung ist es aber nötig, dass du aktiv nach einem Satelliten suchen musst, um mit diesem eine Verbindung aufzunehmen.

Bei Verwendung der Starlink-Satelliten von SpaceX entfällt dies. Die Verbindung des iPhones mit dem Netzwerk von Elon Musk soll auch dann gelingen, wenn du das Smartphone wie gewohnt in der Hosentasche trägst.

Der Beta-Test von T-Mobile ist aktuell nur in den USA verfügbar. SpaceX arbeitet laut Bloomberg aber bereits daran, Abkommen mit weiteren Mobilfunkanbietern in der Welt abzuschließen.