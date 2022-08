Gasumlage steht fest: So immens erhöht sich dein Gaspreis

Dass sie kommen wird, ist schon seit einigen Wochen klar. Jetzt steht aber fest, wie teuer die von der Bundesregierung beschlossene Gasumlage tatsächlich ausfällt. Am Montag gab die Trading Hub Europe GmbH (THE) bekannt, dass die Umlage zur Stabilisierung des deutschen Gasmarktes im unteren Bereich des zuvor spekulierten Rahmens zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde (kWh) liegen wird.

So teuer wird die Gasumlage für dich

Ab dem 1. Oktober werden pro kWh 2,419 Cent pro kWh extra berechnet. Laut THE gilt sie für alle täglich aus einem Bilanzkreis physisch ausgespeisten Gasmengen für Entnahmestellen mit registrierender Leistungsmessung (RLM) und für Entnahmestellen mit Standardlastprofilen (SLP). Konkret müssen Haushalte ab Oktober also zusätzlich zu den ohnehin steigenden Gaspreisen mit folgenden Extrakosten rechnen:

40 m² Wohnfläche ca. 135 Euro (5.600 kWh)

60 m² Wohnfläche ca. 203 Euro (8.400 kWh)

80 m² Wohnfläche ca. 271 Euro (11.200 kWh)

100 m² Wohnfläche ca. 339 Euro (14.000 kWh)

120 m² Wohnfläche ca. 435 Euro (18.000 kWh)

140 m² Wohnfläche ca. 508 Euro (21.000 kWh)

160 m² Wohnfläche ca. 581 Euro (24.000 kWh)

180 m² Wohnfläche ca. 653 Euro (27.000 kWh)

Wie viel du in deiner Wohnung oder in deinem Haus konkret extra bezahlen musst, kannst du leicht selbst ausrechnen. Am besten nimmst du dafür die letzte Jahresabrechnung deines Gasanbieters zur Hand und ermittelst dort die verbrauchte Gasmenge. Die tatsächliche Höhe der von dir zu zahlenden Summe der Gasumlage ist aber natürlich auch davon abhängig, ob ein sehr kalter Winter droht oder nicht.

Warum wird die Gasumlage erhoben?

Die Gasumlage wird erhoben, um die von einem in den vergangenen Monaten signifikant gestiegenen Erdgaspreis betroffenen Gasimporteure wie Uniper vor einer Insolvenz zu bewahren. In weiterer Konsequenz könnten ohne die Umlage nämlich nicht nur Uniper, sondern auch zahlreiche Stadtwerke in finanzielle Schieflage geraten. Auch von einem Zusammenbruch des deutschen Gasmarktes war in der Vergangenheit ohne die Gasumlage die Rede, weil Importeure als Ersatz für russisches Erdgas viel teureres Gas aus anderen Quellen besorgen müssen.

Nicht jeder Gasanbieter berechnet die neue Umlage

Die Gasumlage wird nun frühestens ab Oktober von allen deutschen Gaskunden bezahlt werden müssen. Es sei denn, ihr Gaslieferant verzichtet von sich aus auf die Berechnung. Zuletzt hatten RWE und Shell angekündigt, ihren Gaskunden die Umlage zunächst nicht berechnen zu wollen.

Noch unklar ist, ob auf die Gasumlage eine Mehrwertsteuer gezahlt werden muss. Sollte das der Fall sein, würde sie auf die oben genannten Preise noch aufgeschlagen. Die Bundesregierung plant zur Entlastung zahlreicher Haushalte, weitere Maßnahmen, die aber noch nicht final beschlossen sind.