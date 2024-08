Für alle Handy-Nutzer: Google Play Store wird besser

Der Google Play Store hat zwei wichtige Aufgaben: Zum einen dient er als Quelle für neue Apps und Spiele und hilft dir diese zu entdecken. Auf der anderen Seite sorgt der Play Store auch dafür, dass die bereits installierten Apps stets auf dem neusten Stand sind. Beide Funktionen bekommen nun ein Update.

Bisher installiert der Play Store jedes Update oder jede neue App nacheinander. Beim Einrichten eines neuen Smartphones oder wenn das Gerät längere Zeit nicht im WLAN war, kann das eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Ab sofort können mehrere Apps parallel installiert oder aktualisiert werden.

In eigenen Versuchen konnten wir herausfinden, dass bis zu drei Apps gleichzeitig geladen werden können. Dies handhabt Apple in iOS seit vielen Jahren übrigens genau so. Damit der Play Store auf deinem Handy ebenfalls schneller wird, musst du nichts tun. Google verteilt die Änderung serverseitig, heißt, es wird kein Update benötigt. Alle Nutzer mit Android 9 oder neuer dürften die Änderung in den kommenden Tagen erleben.

Play Store mit neuem Design

Eine weitere Neuerung, die automatisch an alle Nutzer verteilt wird, ist ein neues Design. Dabei baut Google den Play Store nicht grundlegend um, ordnet ein paar Buttons und Funktionen jedoch logischer an und vereinfacht so die Bedienung. Man verabschiedet sich von dem Hamburger-Menü mit den drei Balken hin zu mehreren Reitern auf der Unterseite. Einen ähnlichen Schritt ist auch WhatsApp vor wenigen Wochen gegangen.

Bestes Beispiel im Play Store ist hierbei die Suche. Während der Nutzer vorher wissen musste, dass das Feld mit einem Kreis mit Strich (eine minimalistisch dargestellte Lupe) die Suchfunktion startet, ist das Feld nun klar mit dem Begriff „Suche“ betitelt. Auch ist diese wichtige Funktion nach unten gerutscht und so auf großen Smartphones auch mit einer Hand leicht erreichbar.

Auch das neue Design kannst du nicht „erzwingen“. Genau wie die schnelleren Updates verteilt Google das neue Design serverseitig und vollkommen automatisch an seine Nutzer. Sobald dein Play Store im neuen Design erstrahlt, weist dich eine kurze Einführung darauf hin und zeigt dir, wo sich das neue Suchfeld jetzt befindet.