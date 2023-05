Für AirPods und Beats: Apple veröffentlicht überraschendes Update

Schon seit langer Zeit veröffentlicht Apple immer wieder Updates für seine AirPods und die Kopfhörer von Beats. Üblicherweise geschieht dieses für iPhone-Nutzer im Hintergrund und ohne dass du davon etwas bemerkst. Ähnlich schüchtern zeigt sich das Unternehmen aus Kalifornien bei der Beschreibung dessen, was sich im jeweiligen Update geändert hat. Zwar führt man mittlerweile ein Support-Dokument, zu den eigentlichen Veränderungen erfährst du in der Regel jedoch nichts. Abgesehen von „Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen“ nannte man bislang keine Details. In einem neuen Dokument zeigt sich nun jedoch die Überraschung.

Wie Apple schreibt, beinhaltet das Update auf die Beats-Firmware 5B66 und die AirPods-Firmware 5E133 ein Sicherheitsupdate für diverse Kopfhörermodelle. Betroffen sind Powerbeats Pro, Beats Fit Pro, AirPods (2. Generation und neuer), sowie alle AirPods Pro und AirPods Max. In allen Fällen ist es dieselbe Lücke, die Yun-Hao Chung und Archie Pusaka entdeckt haben; beide Entwickler arbeiten für Google an ChromeOS.

Durch die Lücke war es Angreifern möglich, sich mit den Kopfhörern des iPhone-Herstellers zu verbinden. Apple hat daraufhin den Fehler bei der Authentifizierung der AirPods und Beats behoben und bereits im vergangenen Monat die oben genannten Updates veröffentlicht. Erst jetzt nannte man die konkrete Lücke, die von diesem Update geschlossen wurde.

Apple hat außerdem mittlerweile für seine AirPods vor einigen Tagen ein weiteres Update veröffentlicht. Die aktuelle Version lautet nun 5E135. Welche Neuheiten diese Software beinhaltet, ist derzeit nicht bekannt.

Hier findest du die Software-Version deiner Kopfhörer

Wie oben erwähnt, finden die Firmware-Updates der Kopfhörer bei iPhone automatisch im Hintergrund statt. In den Einstellungen > Bluetooth siehst du nach einem Tippen auf das kleine „i“ die Versionsnummer. Ein manuelles Update bietet Apple hier nicht an. Laut dem Unternehmen genügt es, wenn die AirPods oder Beats geladen werden und in Bluetooth-Reichweite mit einem iPhone, iPad oder Mac sind, das mit einem WLAN verbunden ist.

Android-Nutzer können die Beats-Kopfhörer über eine eigene App aktualisieren. In dieser erfährst du auch die aktuelle Versionsnummer. Für AirPods-Nutzer, die keinen Mac, iPhone oder iPad besitzen, bietet das Unternehmen ein Update im Apple Store an.