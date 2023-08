FritzFon X6: Neues DECT-Telefon jetzt verfügbar

Statt schon zum Ende des vergangenen Jahres ist es das dritte Quartal 2023 geworden. Aber jetzt kommt das FritzFon X6 endlich in den Handel. Erstmals zu sehen war das Telefon schon vor einem Jahr auf der IFA in Berlin, jetzt kannst du das neue DECT-Telefon, das mehr sein soll, als nur ein Festnetztelefon, wahlweise in Schwarz oder Weiß bestellen. Die Unterstützung von Full-Duplex HD, auch bei der integrierten Freisprechfunktion, soll dir eine hohe Sprachqualität garantieren. Wie lange der Akku durchhält, verrät AVM nicht, spricht aber von einem „leistungsstarken“ Energiespender.

Funktionen wie Anrufbeantworter, Telefonbücher und Rufsperren sind bei AVM Standard. Zu den Komfortfunktionen gehören unter anderem die Ansage von Anrufern und Kalendereinträgen, Babyfon, Startdisplay mit Wettervorhersage oder Wecker. Integrierte Sensoren wecken das Telefon, sobald es in die Hand genommen wird und schalten die Beleuchtung von Display und Tastatur ab, wenn der Nutzer es zum Ohr führt.

Neue Funktionstaste an der Seite des FritzFon X6

Besonders wird es bei den Features für WLAN und Smart Home. So können Gäste über den QR-Code schnell ins heimische WLAN geholt werden. Auch ist das WLAN per Tastendruck schnell an- und ausschaltbar. Außerdem lassen sich die Smart-Home-Geräte wie Lampen oder Steckdosen schalten. Als Beispiel nennt AVM die Bedienung von vielen Anwendungen im Fritz-Heimnetz, etwa der intelligenten Steckdosen FritzDECT 210 oder 200, sowie der smarten Heizkörperregler FritzDECT 302 und 301. Zudem kann das FritzFon X6 Live-Bilder einer Videogegensprechanlage empfangen.

Neu ist eine belegbare Favoritentaste an der Seite. Mit ihr gelangst du schnell in das für doch wichtigste Menü, beispielsweise Smart Home oder Telefonbuch. Das neue Telefon verfügt über ein hochauflösendes 2,4-Zoll-TFT-Farbdisplay, das auch für eine Wettervorhersage nutzbar ist. Neu ist zudem, dass das DECT-Telefon in der Lage ist, Anrufer oder Kalendereinträge anzusagen. Für die Zukunft stellt AVM Firmware-Updates mit noch weiteren neuen Funktionen in Aussicht.

Was kostet das FritzFon X6?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt bei 99 Euro – und damit 10 Euro oberhalb des eigentlich anvisierten Preises; die Inflation lässt grüßen. Erste Händler dürften das neue DECT-Telefon im Laufe der kommenden Tage zum Kauf anbieten.