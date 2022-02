Flixtrain: Attraktive neue Verbindungen jetzt günstig buchbar

Flixtrain schickt sich an, sein schon Ende vergangenen Jahres angekündigtes Fahrplan-Upgrade in die Tat umzusetzen. Über die Homepage von Flixtrain ist es jetzt möglich, Tickets für eine neue Fernverkehrsstrecke zu buchen, die im hohen Norden Deutschlands startet und im Südwesten endet. Außerdem wird eine Verbindung aus Nordrhein-Westfalen über das eigentliche Ziel hinaus bis nach Dresden verlängert. Klar erkennbar: Das Zugangebot von Flixtrain wird nach der vierten Welle der Coronapandemie Schritt für Schritt wieder erweitert.

Flixtrain von Stuttgart über Kassel nach Hamburg jetzt buchbar

Ab dem 19. Mai ist es möglich, mit Flixtrain von Stuttgart über Frankfurt (Süd), Kassel und Hannover bis nach Hamburg zu reisen (FLX 15). Zwar fährt der Zug nicht täglich (häufiger kommt es dienstags und / oder mittwochs zu Ausfällen), ist er aber verfügbar, geht es in Stuttgart planmäßig um 15:54 Uhr los und nach gut sechseinhalb Stunden ist um 22:32 Uhr das Ziel in Hamburg am örtlichen Hauptbahnhof erreicht. In der Gegenrichtung startet die Flixtrain-Züge schon am frühen Morgen um 7:22 Uhr. Sie erreichen den Endbahnhof in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs um 14:29 Uhr.

Von Hannover oder Berlin nach Dresden

Ebenfalls ab dem 19. Mai neu verfügbar: eine weitere Verbindung mit Flixtrain von Berlin nach Dresden. Dafür wird eine bestehende Zugverbindung von Köln über Dortmund und Hannover nach Berlin (FLX 30) bis nach Dresden verlängert. Der Zug startet planmäßig um 21:36 am Hauptbahnhof Berlin und erreicht Dresden um 23:46 Uhr. Interessant ist das unter anderem vor dem Hintergrund, dass es sich um die letzte Direktverbindung ab Berlin in die sächsische Großstadt handelt. Die Verbindung könnte aber auch für all jene interessant sein, die in Bielefeld (18:35 Uhr) oder Hannover (19:41 Uhr) ihre Reise beginnen. In der Gegenrichtung startet Flixtrain in Dresden um 6:17 Uhr und erreicht die Hauptstadt um 8:21 Uhr.

Weitere für 2022 neu geplante Halte von Flixtrain-Zügen sind unter anderem Freiburg, Karlsruhe, Braunschweig und Fürth. Und in Zukunft könnte das Angebot an Flixtrain-Verbindungen noch mehr wachsen. Dann nämlich, wenn sich die Muttergesellschaft FlixMobility dazu entscheiden sollte, neue Züge zu kaufen. Derzeit sucht das Unternehmen einen Investor, der das Wagenmaterial in Russland ordert.

