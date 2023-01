Fitness Apps: Mit diesen Top 3 schaffst auch du, fit durch 2023 zu kommen

Neues Jahr, neue gute Vorsätze, die man dieses Mal auch wirklich umsetzen will. Mehr Sport treiben gehört zu den Vorsätzen, die sich wohl die meisten Menschen vornehmen. Doch wie überwindet man den inneren Schweinehund? Wie du zunächst ohne weitere Kosten und ganz einfach von Zuhause in deine Sport-Routine reinfindest, zeigen diese Fitness Apps.

8fit: Fitness App für einen leichten Wiedereinstieg

Fitness als solches kann man als Kombi aus Sport, Bewegung und Ernährung begreifen. Gerade für Einsteiger ist dabei die App „8fit“ eine Alternative. Hier gibt es personalisierte Workout-Pläne, ein Ernährungsprogramm und – das ist der springende Punkt – sehr gute und vereinfachte Anleitungen für alles.

Die Basis-Version der App ist kostenlos für Android und iOS installierbar. Weitere und speziell zugeschnittene Inhalte kosten allerdings Geld – verkörpert in der Premium-Version. Der Zugang kostet regulär rund 25 Euro. Aktuell kannst du die Premium-Variante von 8fit allerdings drei Monate kostenlos testen.

Die App konnte im App Store nicht gefunden werden. 🙁 Gehe zum Store Google-Suche

Asana Rebel: Yoga für Energie und Beweglichkeit

Die coole neue Yoga-App am Fitness-Himmel heißt Asana Rebel. Das Startup aus Berlin erobert den heiß umkämpften Markt im App Store und Google Play Store im Sturm. Die Anwendung „Asana Rebel: HIT Yoga Workouts“ erfindet dabei das Rad nicht neu, bietet jedoch eine intuitive und polierte Fitness-App. So lassen sich High-Intensity-Übungen für verschiedene Körperteile auswählen und in ihrer Intensität oder Länge bestimmen. Dazu ist es auch möglich, einen Traningsplan zu erstellen und sich die Yoga-Übungen im Video anzusehen. „Asan Rebel: HIT Yoga Workouts“ ist kostenlos verfügbar. Wer jedoch alle Workouts haben möchte, muss per In-App-Kauf ein Abonnement abschließen.

Seven: Sieben Minuten Training für jeden Alltag

Undankbar wirkt zuerst, dass die kostenlose Sport-App „Seven“ für iOS und Android den sportlichen Fortschritt in den Ursprungszustand zurückversetzt, wenn ein Nutzer drei Trainings im Monat ausfallen lässt. Doch gerade diese Härte soll gewährleisten, dass der Wiedereinstieg in den Trainingsplan gelingt. Der Name der Anwendung ist dabei Programm: Sieben Monate lang jeden Tag sieben Minuten lediglich mit einem Stuhl und einer Wand zu trainieren, ist das Konzept. „Seven“ führt mit Illustrationen, Timern, Anleitungen und Feedback durch die Minuten-Workouts. Ein besonderes Extra dieser App aus Schweden ist, dass keine Internetverbindung nötig ist, um die verschiedenen Einheiten zu absolvieren.

Checkliste: Darauf kommt es bei guten Fitness Apps an

Bevor du überhaupt eine Fitness App auf dein Handy lädst, solltest du dir darüber im Klaren sein, was du eigentlich genau willst: Abnehmen? Ausdauersport? Mehr Beweglichkeit? Hast du hier in den richtigen Ansatz gefunden, kannst du eine entsprechende App einfacher auswählen. Daneben helfen dir diese Kriterien, eine gute Sport App auszusuchen: