Festgeld und Tagesgeld: Die Zinsen steigen bei vielen Banken weiter

Du hast Ersparnisse auf deinem Girokonto liegen und ärgerst dich, dass du dort keine oder nur sehr niedrige Zinsen kassierst? Das muss nicht sein. Wenn du dein Geld derzeit nicht benötigst, kannst du es besser auf einem Festgeld-Konto parken. Zwar kannst du dann über den von dir gewählten Zeitraum in aller Regel nur in begründeten Ausnahmefällen über dein Geld verfügen, bekommst dafür aber auch Zinsen von 4 Prozent und mehr pro Jahr ausgezahlt. Zum Beispiel bei der französischen Crédit Agricole.

Top-Angebot: 4,20 Prozent Zinsen aufs Festgeld bei der Crédit Agricole

Entscheidest du dich dort für ein kostenloses Festgeld-Konto mit beispielsweise 12 oder 24 Monaten Laufzeit, winken ab sofort 4,20 Prozent Zinsen pro Jahr. Ein waschechtes Top-Angebot. Keine andere Bank zahlt bei gleicher Laufzeit aktuell einen höheren Zins. Der Mindestanlagebetrag liegt bei der Crédit Agricole bei 5.000 Euro, in der Spitze sind sogar 500.000 Euro Anlagevolumen möglich.

Wichtig: Es ist bei der Bank nicht möglich, einen Freistellungsauftrag zu hinterlegen. Solltest du deinen Sparerpauschbetrag in Höhe von 1.000 Euro pro Jahr überschreiten, musst du deine erhaltenen Zinsen nachträglich in deiner Steuererklärung angeben. Kein wirklicher Nachteil, aber etwas mehr Arbeit. Kündigst du dein Festgeld-Konto zum Ende der Laufzeit nicht mit einer Frist von mindestens drei Werktagen, verlängert sich die Laufzeit automatisch um ein weiteres Jahr – zum dann gültigen Zinssatz.

Bessere Verzinsungen bei Tagesgeld-Konten

Auch beim jederzeit ohne lange Laufzeit verfügbaren Tagesgeld winken jetzt bei mehreren Banken verbesserte Konditionen. So können sich Neukunden beim Barclays Tagesgeld ab sofort über eine Verzinsung in Höhe von 3,85 Prozent freuen. Dieser Zinssatz ist für sechs Monate und für Einlagen bis zu einer Summe von 250.000 Euro gültig. Ab dem siebten Monat werden nach heutigem Stand der Dinge Zinsen in Höhe von 1,20 Prozent pro Jahr gezahlt. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal jährlich zum Jahresende.

Etwas weniger, nämlich 3,80 Prozent Zinsen, kannst du dir ab dem 1. Oktober 2023 bei der Advanzia Bank aus Luxemburg sichern. Dort erfolgt die Zinsgutschrift allerdings monatlich und es wird eine Mindesteinlage in Höhe von 5.000 Euro erwartet. Der Aktionszins gilt für sechs Monate, danach sind es derzeit 1,60 Prozent pro Jahr.

Sogar 4 Prozent aufs Tagesgeld gibt es ab sofort bis zu einer Summe von 100.000 Euro bei der estnischen Bigbank. Ein halbes Jahr lang wird dir bei einer jährlichen Zinsgutschrift dieser Aktionszins gezahlt, ehe es ab dem siebten Monat mit einer Verzinsung in Höhe von 3 Prozent pro Jahr weitergeht. Damit springt die Bingbank aktuell in unserem Tagesgeld-Vergleich auf den zweiten Platz hinter der Suresse Direkt Bank, die sechs Monate lang sogar 4,02 Prozent Zinsen zahlt.

Die aktuell besten Tagesgeld-Angebote kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Gelistet sind nur Angebote, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank und mindestens unter Wahrung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung nutzen kannst.

Vorsicht bei zu hohen Rendite-Aussichten

Solltest du übrigens ein Angebot erhalten, das dir beim Tagesgeld oder Festgeld eine Rendite in Höhe von 5 Prozent und mehr in Aussicht stellt, solltest du vorsichtig sein. Dann ist nämlich die Gefahr gegeben, dass es sich um ein betrügerisches Angebot handelt.

