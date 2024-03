Die Deutsche Pfandbriefbank hat über ihre Marke pbb direkt attraktive Konditionen für Festgeld-Anlagen aktiviert. Insbesondere das Festgeld mit zwei oder drei Jahren Laufzeit erweist sich im Vergleich mit dem Wettbewerb als sehr lukrativ. Wer für diesen Zeitraum auf einen Teil seiner Ersparnisse verzichten kann, erhält von der Bank garantiert 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Auch 3,50 Prozent bei einer Laufzeit von nur einem Jahr sind im Vergleich mit vielen anderen Festgeld-Angeboten eine gute Rendite.

Alternative: Auch Bank of Scotland mit attraktiven Festgeld-Konditionen

Kosten fallen für die Eröffnung eines Festgeldkontos bei der pbb direkt nicht an. Auch monatliche Grundgebühren werden nicht erhoben. Allerdings gilt eine Mindestanlagesumme in Höhe von 5.000 Euro. Bei einem Jahr Laufzeit kannst du dich alternativ zum Beispiel auch für das neue Angebot der Bank of Scotland entscheiden. Hier liegt die Mindestanlagesumme nur bei 100 Euro und du erhältst ebenfalls 3,50 Prozent Zinsen pro Jahr. Bei nur sechs Monaten Laufzeit zahlt die Bank of Scotland allen Neukunden derzeit sogar 3,80 Prozent Zinsen p.a. aus.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den besten Festgeld-Angeboten in Deutschland, die du mit einem Jahr Laufzeit nutzen kannst. Gelistet sind nur Angebote unter Berücksichtigung der gesetzlichen europäischen Einlagensicherung. Und auch nur Festgeldkonten, die du per Direktanlage nutzen kannst. Die besten Festgeld-Angebote mit Laufzeiten von sechs und 24 Monaten findest du in entsprechenden Vergleichstabellen in unserem Festgeld-Ratgeber.

Erweiterte Einlagensicherung bei der pbb direkt

Hinsichtlich der Sicherheit der von dir getätigten Anlage ist übrigens erfreulich, dass bei der pbb direkt nicht nur die gesetzliche deutsche Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro pro Kunde greift. Vielmehr sich für Privatkunden die Einlagen bis zu einer Summe von maximal 5 Millionen Euro abgesichert. Denn die pbb direkt ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken angeschlossen.

