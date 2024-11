Festgeld: Deutsche Bank schwingt den Zinshammer

Für konservative Sparer ist die aktuell laufende Zinswende keine gute Nachricht. Die Zinsen fallen nicht nur bei vielen Tagesgeld-Angeboten, sondern auch auf den meisten Festgeld-Konten. Manche Sparer weichen deswegen auf Angebote bekannter Großbanken aus. So hat jüngst die Postbank mit einer Tagesgeld-Neugeld-Aktion überrascht. Und auch bei der Deutschen Bank startet jetzt eine Sonderaktion mit verbesserten Konditionen; allerdings beim Festgeld.

Deutsche Bank startet Festgeld-Sonderaktion

Wenn du dich bei der Deutschen Bank für das sogenannte FestzinsSparen als Neuanlage mit einer Laufzeit von zwölf Monaten entscheidest, zahlt dir das renommierte Geldhaus ab sofort 2,6 Prozent Zinsen pro Jahr. Und zwar auf alle Neuanlagen, die mindestens 2.500 Euro umfassen. In der Spitze winkt der neue Sonderzins für Anlagen bis zu 100.000 Euro. Wichtig: Das Geld darf bisher nicht auf Konten oder in Depots der Deutschen Bank Gruppe (Deutsche Bank, Postbank, Norisbank, BHW Bausparkasse, DWS) liegen. Das Festgeldkonto der Deutschen Bank als solches ist kostenlos.

Neben der Laufzeit von zwölf Monaten bietet die Deutsche Bank bei ihrem Festgeldkonto auch eine Laufzeit mit nur sechs Monaten an. Dann winken 2,2 Prozent Zinsen pro Jahr. Bei zwei bis acht Jahren Laufzeit winken momentan für Neukunden 2 Prozent Zinsen pro Jahr. Nutzt du die aktuelle FestzinsSparen-Aktion, solltest du eine Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten zum Ablauf der Festzinsdauer beachten. Sonst wird dein Geld nämlich für ein weiteres Jahr neu angelegt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt dir in einer Übersicht, welche Festgeldkonten mit einem Jahr Laufzeit derzeit noch attraktiver verzinst sind. Wir haben dabei ausschließlich Angebote berücksichtigt, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank nutzen kannst. Die besten Angebote mit 6 und 24 Monaten findest du in unserem Festgeld-Ratgeber.

Tagesgeld als Alternative

Nachteil eines Festgeldkontos ist, dass du dein Geld verbindlich für den von dir gewählten Zeitraum anlegst. Du kannst bis zum Ende der Laufzeit dann nicht mehr über deine Ersparnisse verfügen. Anders sieht es beim Tagesgeld aus, wo du jederzeit an dein Geld herankommst, wenn du es benötigst. In der Spitze winken momentan noch bis zu 3,7 Prozent Zinsen pro Jahr.

