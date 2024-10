Tagesgeld-Kracher: Direktbank hebt die Zinsen erneut an

Erst in der vergangenen Woche konnten wir vermelden, dass die Bank Norwegian, norwegischer Direktbank-Ableger der NOBA Bank Group aus Schweden, mit einer Erhöhung der Zinsen für ihre Tagesgeldkonten überraschte. Jetzt folgt der nächste verblüffende Schritt: Die Zinsen für das auch in Deutschland nutzbare Sparkonto steigen ein weiteres Mal. In Zeiten, in denen die Zinsen auf Tagesgeld-Konten allerorten fallen, ist das sehr zu begrüßen. Allerdings können die Konditionen bei einem Tagesgeldkonto ohne gewährte Zinsgarantie natürlich jederzeit auch wieder fallen.

Bank Norwegian hebt Tagesgeld-Zinsen weiter an

Konkret zahlt die Bank Norwegian auf ihrem Sparkonto allen Neukunden jetzt 3,35 Prozent Zinsen für bis zu 1.000.000 Euro. Sogar 3,50 Prozent sind drin, wenn du dich für das Sparkonto Plus entscheidest. Hier sind aber nur sechs gebührenfreie Abbuchungen und Kontoüberträge pro Kalenderjahr kostenlos. Bei jeder weiteren Überweisung musst du 0,50 Prozent des Auszahlungsbetrags als sogenannte Überweisungsgebühr bezahlen. Wichtig auch: Die Bank Norwegian zahlt die angelaufenen Zinsen nur einmal pro Jahr aus. Banken, die auf eine monatliche Auszahlung setzen, sind attraktiver.

Eine Übersicht zu den aktuell besten Tagesgeld-Konditionen für Sparer mit Wohnsitz in Deutschland kannst du der nachfolgenden Tabelle entnehmen. In der Spitze sind aktuell noch bis zu 3,70 Prozent Zinsen pro Jahr drin.

EZB-Ratssitzung dürfte Zinsen weiter fallen lassen

Wie lange es noch mehr als 3,50 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld gibt, ist aber fraglich. Denn es gilt als sicher, dass die Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld in Kürze bei vielen Banken weiter fallen. Am Donnerstag kommt ein weiteres Mal die Europäische Zentralbank (EZB) zu einer Ratssitzung zusammen. Und die EZB dürfte die Leitzinsen ein weiteres Mal senken. Denn im September ist die Inflation im Euro-Raum auf 1,8 Prozent gefallen. Die Teuerung lag damit auf einem so niedrigen Niveau, wie seit März 2021 nicht mehr. Für Sparer sind das schlechte Nachrichten. Für Kreditnehmer umso bessere. Denn Kredite dürften wieder günstiger werden.

Jetzt weiterlesen Tagesgeld: Deutsche Großbank zündet neuen Zinskracher