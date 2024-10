Tagesgeld: Große Direktbank erhöht überraschend die Zinsen

Die Tagesgeld-Zinsen finden sich infolge von inzwischen mehreren Leitzins-Senkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) im freien Fall. Und zwar auf breiter Front. Aber nicht überall. So hat jüngst die Bank Norwegian, eine Marke der norwegischen NOBA Bank Group, angekündigt, deutschen Neukunden wieder mehr Zinsen aufs Tagesgeld zu bezahlen. Und zwar sowohl auf dem klassischen Sparkonto als auch auf dem etwas eingeschränkten Sparkonto Plus.

Bank Norwegian erhöht die Tagesgeld-Zinsen

Während es auf dem Bank Norwegian Sparkonto jetzt für bis zu 100.000 Euro solide 3,10 Prozent Zinsen pro Jahr gibt, kannst du dir beim Sparkonto Plus sogar 3,50 Prozent Zinsen pro Jahr sichern. Allerdings sind hier pro Jahr nur sechs Abbuchungen und Kontoüberträge kostenlos. Bei jeder weiteren Überweisung werden 0,50 Prozent des Auszahlungsbetrags fällig. Wer also seine Ersparnisse gerne von Konto zu Konto verschiebt, muss hier unter Umständen mit Extrakosten rechnen. Die Zinsgutschrift erfolgt jeweils zum Jahresende.

Über die nachfolgende Tabelle kannst du eine Übersicht zu den aktuell besten Tagesgeldkonten finden, die du als Nutzer in Deutschland in Anspruch nehmen kannst. Dabei haben wir darauf geachtet, dass es sich ausschließlich um Angebote handelt, die du per Direktanlage bei der jeweiligen Bank oder Versicherung buchen kannst. Auch findest du in der Tabelle nur Angebote, bei denen mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung berücksichtigt wird.

Festgeld mit garantiertem Zins als Alternative

Abseits von aktuellen Tagesgeld-Angeboten kann für dich auch ein gut verzinstes Festgeldkonto eine attraktive Alternative sein. Nämlich dann, wenn du für einen von dir selbst gewählten Zeitraum auf einen Teil deiner Ersparnisse verzichten kannst. Den kannst du dann bei einer Bank fest anlegen und das Geld während dieser Zeit zu einem verbindlich gültigen Zinssatz für dich arbeiten lassen. Anders als beim Tagesgeld hast du in der Regel aber keine Chance, vorzeitig wieder über deine Ersparnisse verfügen zu können. Bei einem Jahr Laufzeit winken beim Festgeld aktuell beispielsweise bis zu 3,60 Prozent Zinsen pro Jahr.

