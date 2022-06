Fast jeder kennt sie: Diese nützliche Windows-Software gibt es auch für Android

Die Rede ist natürlich von der Aufräum- und Performance-Software CCleaner, die von Piriform Software entwickelt wurde. Bei zahlreichen Windows-Nutzern ein Must-Have, da sie schnell und verlässlich kleine Speicher-Überbleibsel, Fehlerchen und unnützen Datenmüll entlarvt, von Wichtigem differenziert und beim rückstandslosen Löschen hilft. Der Effekt: Das System wird schneller und mehr Speicherplatz steht zur Verfügung. Aber was kann das beliebte Tool auf dem Smartphone?

CCleaner gibt es auch für Android

Die Anwendung, die unter Windows immer noch zu den beliebtesten Optimierungs-Tools gehört, gibt es mittlerweile auch fürs Handy. Als Android-App kannst du CCleaner installieren und deinem Gerät hin und wieder einen kleinen Performance-Boost verpassen. Das Versprechen bleibt dabei unverändert. Vor allem jenes, dass sich die Software in Zurückhaltung übt, wenn es ans Löschen geht. So ist sichergestellt, dass keine systemrelevanten Dateien verschwinden.

Der einstige PC-Optimierer bietet diese Kernfunktionen in der Android-App, nennen wir sie der Einfachheit halber „die vier Bs“:

Bereinigung : In wenigen Schritten befreit ihr euer Android-Device von Datenmüll und alten, unbrauchbaren Dateien sowie Überbleibseln längst vergessener Anwendungen.

: In wenigen Schritten befreit ihr euer Android-Device von Datenmüll und alten, unbrauchbaren Dateien sowie Überbleibseln längst vergessener Anwendungen. Beschleunigung : Durch die geringere Belastung reagieren auch ältere Geräte wieder viel schneller, es gibt einen spürbaren Performance-Boost.

: Durch die geringere Belastung reagieren auch ältere Geräte wieder viel schneller, es gibt einen spürbaren Performance-Boost. Befreiung : Dank CCleaner kannst du schnell und einfach installierte Apps, die du nicht mehr benötigst, entfernen. Sie werden dabei vollständig und sicher deinstalliert.

: Dank CCleaner kannst du schnell und einfach installierte Apps, die du nicht mehr benötigst, entfernen. Sie werden dabei vollständig und sicher deinstalliert. Bedienung: Genau wie die beliebte PC-Software lässt sich auch die Android-Version sehr intuitiv bedienen und jede Einstellung mit wenigen Klicks erreichen und starten.

Screenshots aus der CCleaner-Android-App

CCleaner mit Rabatt: inside digital Leser räumen günstiger auf

Angebot für inside digital Leser: Die Software kannst du dir jetzt auf dein Handy laden und günstig nutzen. Mit Werbung ist sie ohnehin kostenlos. Den CCleaner Professional gibt es im Jahresabo mit mehr Features für derzeit 7,99 Euro, wobei das schon ein reduzierter Preis ist.

Nun greift unsere Partneraktion: Schließt du das Jahresabo über diesen Link ab, zahlst du deutlich weniger – nämlich nur noch 3,47 Euro für ein Jahr Nutzung der CCleaner-App mit allen Premium-Features und ohne Werbung.

Datenleck? War da nicht was?

Seit 2017 gehört die CCleaner-Software zum Portfolio des Internet-Security-Unternehmens Avast. Kurz vor der Übernahme machte der CCleaner-Entwickler zweifelhafte Schlagzeilen wegen eines Cyberangriffs auf die Infrastrukturen der Software. Teilweise war von riesigem Ausmaß die Rede, am Ende – so CCleaner und Avast in einer abschließenden Stellungnahme – waren lediglich 40 einzelne Desktop-Geräte von dem Angriff betroffen. Nichtsdestotrotz kein Ruhmesblatt für Anwendungen im Sicherheits-IT-Bereich.

Entsprechend fiel die Reaktion aus: Die komplette Server-Hardware wurde ausgetauscht und genau geprüft, um Rückfälle auszuschließen. Seitdem ist kein sicherheitskritischer Fall der nun Avast-Software CCleaner mehr bekannt.