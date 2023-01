Entlassungswelle bei Microsoft: Tausende Mitarbeiter verlieren ihren Job

Der Tech-Riese Microsoft beschäftigte im vergangenen Jahr über 222.000 Angestellte. 2022 gab es schon den ersten Stellenabbau, jedoch im kleineren Maßen und so waren weniger als 1.000 Angestellte betroffen. Microsoft-Chef, Satya Nadella, sagte: „Zunächst richten wir unsere Kostenstruktur an unserem Umsatz und der Kundennachfrage aus. Heute nehmen wir Änderungen vor, die bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 Q3 zu einem Abbau der Gesamtbelegschaft um 10.000 Arbeitsplätze führen werden. Das entspricht weniger als 5 Prozent unserer gesamten Belegschaft.“

Microsoft: Stellen weltweit betroffen

„Eine Reihe von technischen Abteilungen“ sind betroffen, so der Microsoft-Chef. Zugleich sei das Ausmaß der Entlassungen „deutlich größer“. „Aus einer Gesamtperspektive betrachtet, deutet eine weitere anstehende Entlassungsrunde bei Microsoft darauf hin, dass sich das Umfeld nicht verbessert, sondern wahrscheinlich weiter verschlechtert“, erklärte der Analyst Dan Romanoff dem Nachrichtendienst Reuters.

Microsoft soll seinen neuen Geschäftsbericht Ende Januar 2023 präsentieren. Ein Insider des Nachrichtendienstes Reuters berichtet, dass geplant ist, das Rekrutierungspersonal um bis zu ein Drittel zu reduzieren. Für diese und andere Maßnahmen fallen im zweiten Geschäftsquartal Aufwendungen von rund 1,2 Milliarden US-Dollar an. Noch im Oktober 2022 warnte der Konzern vor einer Verlangsamung seines Cloud-Computing-Geschäfts. „In einer Welt, die zunehmendem Gegenwind ausgesetzt ist, ist digitale Technologie der ultimative Rückenwind“, so Nadella im Oktober. Er fügte hinzu: „In diesem Umfeld konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden zu helfen, mit weniger mehr zu erreichen, während wir in säkulare Wachstumsbereiche investieren und unsere Kostenstruktur diszipliniert verwalten.“

Unstimmigkeiten mit den Behörden

Gleichzeitig herrschen Unstimmigkeiten zwischen Microsoft und den Regulierungsbehörden für eine Übernahme von Activision Blizzard. „Während die meisten Investoren Microsoft als ein großes, stabiles Unternehmen betrachten, das jeden Sturm überstehen kann, hat es Schwachstellen, von denen einige durch diese makroökonomische Verlangsamung verschärft werden könnten“, schrieben die Analysten. Microsoft würde „keine Gerüchte oder Spekulationen“ kommentieren, erläuterte ein Sprecher auf eine Anfrage von Sky News .