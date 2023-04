E-Scooter-Wahnsinn: Diese Stadt verbietet die Leihroller

Obwohl die Wahlbeteiligung bei unter acht Prozent lag, sorgt eine Bürgerbefragung in Paris nun dafür, dass du ab Ende des Sommers keine E-Scooter mehr in der Hauptstadt Frankreichs mieten können wirst. Denn von denjenigen, die an der Wahl teilgenommen haben, haben sich am vergangenen Wochenende sagenhafte 89 Prozent für eine Abschaffung der Mietroller ausgesprochen. Nur elf Prozent der Teilnehmer der Abstimmung waren dafür, dass Lime & Co ihre Roller stehen lassen dürfen. Die Wahl wird als gültig erachtet, da keine Mindestwahlbeteiligung erforderlich war.

15.000 E-Scooter müssen ab September verschwinden

Ende August laufen die bestehenden Lizenzen aus. Die Pariser Bürgermeisterin Hidalgo gilt als Gegnerin der Scooter und hatte die Bürgerbefragung initiiert. Aktuell bieten Medienberichten zufolge drei verschiedene Firmen ihre Dienste an. Sie haben allein in Paris 15.000 Leihroller aufgestellt. Wie auch in Deutschland gibt es immer wieder Probleme mit den Scootern oder vielmehr ihren Fahrern. Zu oft werden die E-Scooter nach der Benutzung unachtsam abgestellt, was für Chaos auf Bürgersteigen sorgt. Auch Vandalismus ist immer wieder ein Problem. Nicht zuletzt fallen die Leihroller in Paris und hierzulande auch immer wieder in Zusammenhang mit Unfällen und verkehrswidrigen Verhalten auf.

Ein Verbot von E-Scootern in Deutschland gibt es bislang noch nicht. Die Städte versuchen aber, die Nutzung zunehmend zu regulieren und führen beispielsweise Abstellzonen ein, die jedoch zumeist missachtet werden. Oft können die Verursacher auch gar nicht ausgemacht werden, da es selten die letzten Nutzer eines Rollers sind, die ihn in einen Fluss werfen oder sinnlos auf den Bürgersteig kippen.

Übrigens: In Paris wird es kein generelles E-Roller-Verbot geben. Deinen eigenen Roller darfst du dort weiter nutzen. Nur die Verleihfirmen dürfen ihre Dienste nicht mehr anbieten. Offen ist, ob sie rechtlich gegen den Entzug ihrer Lizenzen vorgehen.