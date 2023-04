E-Bike-Innovation: Dieser Hersteller könnte den Markt verändern

Die meisten E-Mopeds und E-Roller verwenden sogenannten Wechsel-Akkus. Somit kann einer zu Hause laden, während du den anderen auf deiner Tour leer fährst. Bisher gab es nur wenige E-Bike-Hersteller, die ein Wechsel-Akku-System verwenden. Genauso wie es nur wenige E-Bikes gibt, deren Akkus in ein anderes Modell passen. Der US-amerikanische Fahrradhersteller Aventon traut sich und hat sich der Herausforderung gestellt. Jedoch nicht alleine. In Zusammenarbeit mit dem Werkzeughersteller Worx hat die Fahrradschmiede das Aventon Pace 350 entwickelt. Und dessen Wechselakkusystem hat einen sehr speziellen Kniff.

E-Bike mit Werkzeug-Akkus

Der große Vorteil des Systems gegenüber der Konkurrenz ist die Multifunktionalität. Auch wenn im Winter das Bike im Schuppen steht, kann der Akku weiterhin in den Worx-Werkzeugen verwendet werden. Der Werkzeughersteller vertreibt rund 75 Geräte, die mit einem PowerShare-Akku-Modell angetrieben werden. Dazu werden die Akkus schon lange in Deutschland bei Obi, Bauhaus und Co. vertrieben. Denn Worx-Produkte gibt es praktisch in allen Baumärkten hierzulande.

Sollte dem Aventon Pace 350 Mal der Saft ausgehen, ist sein Akku innerhalb von vier Stunden komplett wiederaufgeladen. Doch der Clou an der Sache: Die Akkus sind recht klein und du kannst einen Reserveakku immer mit auf Tour nehmen. Damit ist dein E-Bike in Sekunden wieder fit für die nächsten Kilometer.

Zudem bietet das Fahrrad mechanische Scheibenbremsen und eine Kettengangschaltung. Im Motor lauern dabei fünf Unterstützungsstufen und du wirst über ein beleuchtetes LCD-Display über die wichtigsten Parameter informiert. In den USA wird das Aventon Pace 350 für 1.699 US-Dollar (1.551 Euro) angeboten. Ob und wann das Multifunktionsfahrrad nach Deutschland kommt, steht aktuell nicht fest.

E-Bike: Keine langen Fahrten

Das Aventon Pace 350 wird von zwei Wechsel-Akkus des Werkzeugherstellers angetrieben. Die beiden 20-Volt-Akkus sind beim Kauf inklusive. Aber mit einer Reichweite von 45 Kilometern zählt das Bike zu den eher leistungsschwächeren Modellen. Im Vergleich schaffen E-Bikes gut das Doppelte an Reichweite, wie das Lekker Amsterdam GT bei uns im Test gezeigt hat. Dank der geringen Reichweite wiegen die Akkupacks weniger, als eine Standard-Batterie eines herkömmlichen E-Bikes.