E-Auto kostenlos laden – so geht’s

Das E-Auto mit neuer Energie zu versorgen, kann insbesondere an Schnellladesäulen schnell ins Geld gehen. Denn das sogenannte High-Power-Charging (HPC) kostet bei vielen Ladestrom-Anbietern mehr als das klassische AC-Laden an Normalladesäulen. Am kommenden Samstag, 11. November 2023, kannst du dich aber ganz entspannt zurücklehnen, wenn es um das Aufladen deines Elektroautos geht. Denn anlässlich des 111. Geburtstags des Energieversorgers Pfalzwerke ist das Stromtanken an 111 Aktions-Standorten des Anbieters aus Ludwigshafen komplett kostenlos. Und das schließt auch zahlreiche HPC-Ladepunkte ein.

E-Autos kostenlos aufladen – aber nur am Samstag

Um welche Standorte es sich handelt, kannst du schon jetzt über die Homepage der Pfalzwerke herausfinden. Auch ein PDF-Dokument mit allen Standorten und genauen Adressen, die über ganz Deutschland verteilt sind, ist auf der Webseite des Anbieters abrufbar. Alle dort gelisteten Aktions-Standorte stehen am kommenden Samstag zwischen 11:11 Uhr und 20:11 Uhr, also für neun Stunden, für das Gratis-Laden von E-Autos zur Verfügung. Dabei gilt: Ladevorgänge, die vor 11:11 Uhr starten, werden zum Preis abgerechnet, mit dem sie gestartet wurden. Ladevorgänge, die vor 20:11 Uhr starten, werden kostenlos zu Ende geführt. Und alle Ladevorgänge, die ab 20:12 Uhr starten, werden nach den regulären Tarifen abgerechnet.

Nur das Ad-hoc-Laden ist an Pfalzwerke-Ladestationen gratis

Wichtig auch: Um das kostenlose Stromtanken nutzen zu können, musst du den Ladevorgang im Ad-hoc-Verfahren starten. Anstelle einer Ladekarte nutzt du den an der Ladesäule zu findenden QR-Code, um den Ladevorgang über eine Authentifizierung per Kreditkarte oder über eine Debitkarte mit Kreditkartenfunktion zu starten. Dafür werden auf der Karte 35 Euro zur Freischaltung des Ladevorgangs geblockt. Der Betrag wird aber nicht abgebucht, versprechen die Pfalzwerke.

Laden an Pfalzwerke-Ladesäulen? An 111 Standorten am kommenden Samstag kostenlos möglich.

Alternativ lässt sich der Ladevorgang auch über die Pfalzwerke-Charge-App starten. EC-Kartenzahlungen und andere Bezahlmethoden sind von der Aktion hingegen ausgeschlossen. Auch über andere Ladestrom-Anbieter steht das Gratis-Laden ausdrücklich nicht zur Verfügung. Regulär kostet das Ad-hoc-Laden an Pfalzwerke-Ladestationen 54 Cent (AC) respektive 69 Cent (DC/HPC) pro kWh. Auf 47 respektive 60 Cent sinkt der kWh-Preis über den Tarif Pfalzwerke öko e-mobil regio. Der kostet aber auch 3,99 Euro Grundgebühr pro Monat.