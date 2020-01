Dschungelcamp - Tag 4: Hartz-4-Danni und ihre Angst vor Socken

Malle-Danni und die Angst, Socken anzufassen

In der Dschungelprüfung musste Danni ihre Hände durch zwei Löcher in ansonsten verschlossene und blickdichte Boxen stecken. Und ertasten, was sich darin befindet. Ein Dschungelcamp-Alptraum! Ob Spinnen, Tauben oder Ratten: Malle-Danni verhielt sich wie eine 12-Jährige. Sobald sie nur an der Hand berührt wurde, zuckte sie zusammen, riss die Hände aus der Kiste und schrie. Selbst als „nur“ Socken oder Wackelpudding in der Box war, fürchtete sie sich, als müsse sie sofort sterben.

Deutlich entspannter und lustiger war Elena. Sie saß auf einem Brett über einem Wasserbecken mit Fischabfällen und Innereien. Jedes Mal, wenn sie nach Dannis Beschreibung, was sich in der Box befinden könnte, falsch geraten hat, fiel sie in das Ekelbecken.

Insgesamt landet Elena sechsmal in dem Ekel-Bottich und wird trotzdem zur sexy Fischabfall-Bikini-Heldin. Obwohl sie schreit und quietscht, nimmt sie die Situation nicht nur mit Humor, sondern überrascht alle damit, wie unfassbar schnell sie aus dem Becken springt. „Das war aber ein cooler Move! Die Frau die über Wasser wandeln konnte“, kommentiert Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow lachend. Und Daniel Hartwich attestiert: „Das ist ja Irre! Das ist ja wie beim Stabhochsprung. Elena, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie jemand so schnell aus einem Becken steigen sehen!“

Was Malle-Danni an Tag 4 im Dschungelcamp sonst noch nervte/beschäftigte

Danni bezog einst Hartz 4 und war bei der Tafel essen. „Ich weiß, wie es ist nichts zu haben.“

„Das ist nicht euer Ernst!“, als sie eine Echse auf der Brücke sieht, über die sie gehen muss. Irre. Ein Tier. Im Dschungel. Da hat RTL nicht aufgepasst.

Nach der Schatzsuche im Dschungeltelefon, die den Campern drei Teebeutel einbrachte: „Oh, wow! Drei Teebeutel? Hoffentlich reicht euer Budget für weitere Schatzsuchen.“

„Bis zum Schluss würde ich es hier nie aushalten. Ich will auch gar nicht Dschungelkönigin werden.“

„Es gibt kaum was zu essen, kein richtiges Klo, keine richtige Dusche.“

Daniela: "Ich weiß, wie es ist nichts zu haben. Ich musste bei der Tafel Essen erbetteln!!!111"



Sven zaubert Helmut, Michael und Anna-Lena aus dem Hut

Ex-Profiboxer Sven hingegen genießt das Dschungelcamp. „Die Dusche ist doch geil, unter freiem Himmel. Was willst du mehr?“ Seine Mitcamper kennt er aber noch nicht. Während der Nachtwache versucht er mit Mr. Rheinland-Pfalz herauszufinden, wer schnarcht. Helmut, Michael, Anna Lena und „die, die von ihrem Ehemann verlassen wurde“, zählt Sven seine schlafenden Mitcamper auf.

Wann ist im Dschungelcamp Tag und wann Nacht?

Marco bereiten zwei Camp-Regeln Kopfzerbrechen, die er ausgiebig mit dem Box-Weltmeister diskutiert: Dürfen sie Wasser holen, wenn sie doch eigentlich an der Gaskochstelle Nachtwache halten sollen? Und wann ist die Nachtwache eigentlich rum? „Sobald es hell ist, ist die Nacht doch rum, oder nicht?“, fragt sich der ratlose Marco. Sven ist sich sicher, dass immer zwei Personen an der Gaskochstelle im Dschungelcamp verbleiben müssen. „Geh Schlafen!“, ruft Sven dem ermüdeten 31-Jährigen zu, der vollkommen verwirrt ist.