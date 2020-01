Viele Fans mussten ein Jahr lang warten. Doch morgen Abend ist es so weit: Das Dschungelcamp geht wieder los. Zwölf mehr oder weniger bekannte Promis wollen über zwei Wochen beweisen, dass sie den Titel „Dschungelkönig“ oder „Dschungelkönigin“ 2020 verdienen.

16 Tage lang: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

Ab Freitag, den 10. Januar ist das Dschungelcamp im TV zu sehen. Die neue Staffel beginnt mit einer dreistündigen Folge ab 21:15 Uhr bei RTL. Danach folgen zwei Wochen lang täglich neue Folgen ab 22:15 Uhr. Das Finale mit den verbliebenen drei Kandidaten läuft am Samstag, den 25. Januar, um 22:15 Uhr.

Im Anschluss an das Dschungelcamp strahlt der Schwesternsender RTLPlus „Die Stunde danach“ aus. Am Wochenende läuft die Show zudem auch bei RTL. Beim täglichen Talk-Event mit Moderatorin Angela Finger-Erben sind jeden Abend die besten Dschungelkandidaten aus vergangenen Staffeln live im Studio. Die Sendung liefert Einblicke in das Geschehen im Dschungel, Liveschalten zu den Promis und ihren Begleitern im Hotel Versace, neue Rubriken und verrückte Spiele.

Neu in diesem Jahr: RTL sendet eine Show, die „Dr. Bob’s Australien“ heißt. Sie beginnt bereits um 20:15 Uhr und startet am 12. Januar. In der Sendung zeigt der beliebte Dschungelcamp-Doktor Dr. Bob gemeinsam mit der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn Burdecki und Ex-Dschungelkandidat Thorsten Legat Australien.

Dschungelcamp im Livestream

Solltest du nicht die Möglichkeit haben, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Fernsehen zu sehen, kannst du das auch übers Internet machen. RTL zeigt das Dschungelcamp auf seinem Streaming-Portal TVNOW. Übrigens: Die Premium-Version lässt sich 30 Tage lang kostenlos testen. Da das Dschungelcamp nur gut zwei Wochen läuft, kannst du die 14. Staffel also kostenlos im Web sehen – nicht nur live, sondern auch zu einem späteren Zeitpunkt, falls du nicht pünktlich einschalten kannst. Wer den Dienst danach nicht mehr braucht, sollte kündigen. Ansonsten fallen 4,99 Euro pro Monat an.