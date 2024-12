DS N°8: Luxus-Stromer mit Mega-Reichweite

DS Automobiles ist noch eine recht junge Pkw-Marke. Sie wurde 2014 gegründet und ist eine von drei Premiummarken im französischen Stellantis-Konzern. Im Mittelpunkt der bisher angebotenen DS-Pkw stehen vergleichsweise individuelle Designs und ein möglichst hoher Fahrkomfort. Und jetzt kommt mit dem DS N°8 (DS Nummer Acht) ein vollelektrisches Flaggschiff im Design eines SUV-Coupés dazu. Zur Einführung stehen drei Varianten des E-Autos zur Verfügung. Zwei mit Frontantrieb, eine mit Allradantrieb.

DS N°8 mit bis zu 375 PS vorgestellt

Die Modelle mit Vorderradantrieb bieten auf Basis einer 400-Volt-Architektur eine Batteriekapazität von 74 oder 97,2 Kilowattstunden (kWh). Mit kleinerer Batterie stehen 169 kW (230 PS) Leistung zur Verfügung, mit größerem Energiespeicher sind es 180 kW (245 PS). Kurzzeitig ist eine Leistungssteigerung auf 191 kW (260 PS) respektive 206 kW (280 PS) möglich. Das Allrad-Modell, ebenfalls ausgestattet mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 97,2 kWh, bietet 257 kW (350 PS) und kann kurzzeitig 276 kW (375 PS) abrufen.

Bullige Proprotionen: der DS N°8 möchte breit auf der Straße stehen.

Als WLTP-Reichweite stellt DS für das Basismodell mit kleiner Batterie 572 Kilometer in Aussicht. Die Long-Range-Variante mit Vorderradantrieb soll bis zu 750 Kilometer weit kommen, das Allrad-Modell maximal 686 Kilometer. Auf der Autobahn-Langstrecke musst du von diesen Werten aber erfahrungsgemäß 125 bis 150 Kilometer abziehen. Alle drei Modelle des DS N°8 fahren mit bis zu 190 km/h über die Autobahn. Das Allrad-Modell beschleunigt laut Angaben des Herstellers von 0 auf 100 km/h in 5,4 Sekunden. Bei den beiden Fronttrieblern sind es knapp 8 Sekunden.

Bis zu 160 kW Ladeleistung

Wiederaufladungen des Akkus sind an Schnellladesäulen mit bis zu 160 kW möglich. Ausreichend, aber für eine Oberklasse-Limousine doch etwas wenig. An Normalladesäulen und an der heimischen Wallbox ist eine Aufladung mit bis zu 11 kW möglich. Später wird es auch eine Option auf 22 kW geben. Die gebremste Anhängerlast liegt beim DS N°8 je nach Modell zwischen 1.260 und 1.400 Kilogramm. Für die Energierückgewinnung (Rekuperation) stehen drei Stufen zur Verfügung, die sich über Wippen am Lenkrad einstellen lassen. Über eine Taste lässt sich auch komfortables 1-Pedal-Fahren aktivieren.

Dank eines Radstands von 2,90 Metern verspricht DS im Innenraum sehr üppige Platzverhältnisse für bis zu fünf Personen. Dabei steht der Wagen nicht einmal auf dem größten Stellantis-Baukasten, sondern „nur“ auf der Plattform STLA Medium. Das Instrumentendisplay hinter dem Lenkrad ist über ein 10,25 Zoll großes Display nutzbar, der Bildschirm des Multimediasystems misst in horizontaler Ausrichtung 16 Zoll.

Edel geht es im Cockpit des DS N°8 zu.

Was kostet der DS N°8?

Bestellungen des 4,82 Meter langen und nur 1,58 Meter hohen Crossovers der Oberklasse sollen ab Anfang 2025 möglich sein. Der offizielle Marktstart folgt dann Mitte kommenden Jahres. Einen Preis gibt es für den DS N°8 bisher nicht. Dem Vernehmen nach soll er aber bei mindestens rund 60.000 Euro liegen. Dafür soll es nicht nur einiges an Komfort, sondern unter anderem auch eine edle Verarbeitung im Innenraum geben. Wenn sich die Gelegenheit bietet, werden wir hier bei inside digital prüfen, ob das tatsächlich der Fall ist; und uns dann auch gleich den Verbrauch des rund zwei Tonnen schweren Stromers genauer ansehen.