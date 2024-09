Kommt in wirklich jede Ecke: Das ist einer der vielversprechendsten Saugroboter des Jahres!

Der neue Dreame L40 Ultra ist ein echter High-End-Saugroboter und kommt mit allem, was man von einem Saugroboter im Jahr 2024 erwarten kann. Besonderes Highlight ist die ausfahrbare und anhebbare Seitenbürste und Wischmopp. So kommt der L40 Ultra in wirklich jede Ecke.

Saugroboter Dreame L40 Ultra

Zum Staubsaugen setzt der Dreame L40 Ultra auf einen starken Motor mit 11.000 Pascal Saugstärke. Doch viel wichtiger als pure Stärke sind die verwendeten Bürsten. Die Bodenrolle verwendet ausschließlich Silikon-Lamellen statt Borsten und soll so verhindern, dass sich Haare und ähnliche Dinge darin verheddern. Eine Seitenbürste sorgt dafür, dass der L40 Ultra bis an den Rand von jedem Raum reinigen kann. Dafür kann der Saugroboter diese automatisch ausfahren, um jede Ecke zu erreichen. Auch das Anheben der Seitenbürste ist möglich, etwa damit sich diese auf hochflorigen Teppichen nicht festhängt.

Die flexible Bürste des Dreame L40 Ultra

Doch der Dreame L40 Ultra kann nicht nur staubsaugen, sondern auch wischen. Hierzu verbaut Dreame zwei rotierende Pads, welche in der Station automatisch gewaschen werden. Denn die Station kann nicht nur der Staubbehälter leeren und Wasser auffüllen, sondern auch die Wischpads vollautomatisch bei 65 Grad waschen, trocknen und so Bakterien zuverlässig abtöten. Der L40 Ultra ist also ein echter All-in-One-Reinigungsroboter.

Gesteuert wird der Dreame L40 Ultra per App oder integrierter Sprachsteuerung. Dabei kann er Karten von mehreren Stockwerken speichern und Hindernissen dank einer automatischen Erkennung ausweichen.

Akkustaubsauger Dreame H14 Pro

Beim Dreame H14 Pro handelt es sich um einen Nass- und Trockensauger mit Akku. Dieser verfügt über eine Saugkraft von 18.000 Pascal und soll besonders flexibel sein. Dank einem 180-Grad-Flachdesign kommt der neue Akkustaubsauger in jede Ecke und sogar unter Möbel mit einer Höhe von 14 Zentimetern.

Und mit der neuen Dual Edge Cleaning Bürste kommt der Akkustaubsauger an beiden Seiten bis an die Kante des Raumes oder den Rand von Möbeln. Dabei soll die neue Bürste mit 520 Umdrehungen pro Minute den Boden zuverlässig reinigen und auch mit hartnäckigen Flecken mühelos fertig werden.

Dreame H14 Pro im Einsatz

Dafür wird das Wasser auf 60 Grad erhitzt und Reinigungsmittel während dem Wischen automatisch dosiert. Und nach der Reinigung reinigt sich der Akkustaubsauger ganz von selbst. Zurück in der Station startet er die Auto-Reinigung und trocknet die Wischrolle anschließend für den nächsten Einsatz.

Preise und Aktion zum Verkaufsstart

Der Dreame H14 Pro ist ab dem 6. September zu einem Preis von 699 Euro erhältlich. Für den neuen Saugroboter Dreame L40 Ultra werden 1.199 Euro fällig. Als besondere Aktion zum Verkaufsstart gewährt Dreame auf beide Produkte einen Rabatt von 100 Euro. Das Angebot gilt bis zum 22. September.