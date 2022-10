DKB zahlt endlich wieder Zinsen aufs Tagesgeld

Unter anderem die ING und die 1822direkt hatten in den zurückliegenden Tagen schon angekündigt, wieder Zinsen aufs Tagesgeld zu zahlen. Die FCM Bank überraschte sogar mit einem Top-Zinssatz von 1,18 Prozent. Von einem solchen Wert ist die DKB noch weit entfernt, aber auch die Berliner Direktbank zahlt ab dem 1. Dezember wieder Geld auf Tagesgeld-Einlagen ihrer Kunden.

DKB gewährt vergleichsweise schlechten Zinssatz

Sowohl Neu- als auch Bestandskunden sollen ab Dezember immerhin 0,4 Prozent p.a. auf ihre als Tagesgeld angelegten Ersparnisse erhalten. Man ermögliche damit, dass die Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) nun auch bei den Sparern ankommt, heißt es in einer Mitteilung. DKB-Managerin Maren Heiß sagt: „Mit der spürbaren Erhöhung von 0,4 Prozent sind wir nun nicht nur im direkten Marktumfeld bestens aufgestellt, sondern schaffen in turbulenten und herausfordernden Zeiten gleichzeitig die Möglichkeit, sich unkompliziert eine verzinste Geldreserve aufzubauen.“

Auch wenn die DKB die jetzt angekündigten 0,4 Prozent p.a. als großen Wurf verkaufen möchte, sieht die Realität ein wenig anders aus. In der Spitze bezahlen andere Geldinstitute zum Teil schon mehr als 1 Prozent Zinsen p.a. auf Tagesgeldkonten. Zwischen 0,6 und 0,75 Prozent sind vielerorts die Regel. Da muten die 0,4 Prozent der DKB etwas knauserig an.

Tagesgeld-Vergleich: Hier gibt es die meisten Zinsen

Der nachfolgende Tagesgeld-Vergleich gibt dir einen Überblick zu den aktuell attraktivsten Konditionen.

Um vom neuen Tagesgeld-Angebot der DKB profitieren zu können, ist ein Girokonto bei der DKB Voraussetzung. Die Zinsgutschrift erfolgt einmal pro Quartal, alle Einlagen sind im Falle einer Pleite der Bank bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über die gesetzliche deutsche Einlagensicherung geschützt.

Zinsen für Tagesgeld dürften weiter steigen

Es gilt übrigens als wahrscheinlich, dass die Konditionen für Tagesgeld bei vielen Banken in den kommenden Wochen weiter steigen. Denn am kommenden Donnerstag tagt der Rat der EZB und es wird damit gerechnet, dass der Leitzins aufgrund der weiter hohen Inflation in ganz Europa um mindestens 0,5 Prozentpunkte auf dann 1,75 Prozent angehoben wird. Eine weitere EZB-Sitzung ist für den 15. Dezember angesetzt. Dann könnte der Leitzins auf über 2 Prozent steigen und es ist möglich, dass spätestens dann auch bei den Zinskonditionen erster Tagesgeldkonten eine 2 vor dem Komma steht.

Jetzt weiterlesen ING ausgekontert: Diese Bank zahlt noch höhere Tagesgeld-Zinsen