Tagesgeld: Diese Bank zahlt neuen Top-Zinssatz

Noch zehn Tage müssen vergehen, dann wird das nächste Mal der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) tagen. Teil dieses Treffens am 27. Oktober werden auch Diskussionen über den Leitzins der EZB sein. Er liegt aktuell bei 1,25 Prozent, dürfte aber aufgrund der immer noch sehr hohen Inflation im Euro-Raum ein weiteres Mal steigen. Aus aktueller Perspektive erscheint eine Erhöhung um mindestens 0,5 Prozentpunkte als realistisch. Eine der unmittelbaren Folgen: Die Zinsen für Tagesgeld dürften weiter steigen. Und schon jetzt gibt es im Tagesgeld-Vergleich einen neuen Spitzenreiter.

FCM Bank ist neuer Tagesgeld-Spitzenreiter

Nachdem die ING als größte deutsche Direktbank einen neuen Impuls am Markt der Tagesgeldkonten auslöste, indem sie Neukunden 1 Prozent Zinsen auf kurzfristig verfügbare Geldanlagen in Aussicht stellte, haben verschiedene Kreditinstitute nachgezogen. Die deutsche 11Bank beispielsweise, aber auch die 1822direct, eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Sparkasse. Nun gibt es aber einen neuen Spitzenreiter im Ranking der attraktivsten Konten für Tagesgeld: die FCM Bank.

Das Geldinstitut gewährt jetzt 1,18 Prozent Zinsen p.a. bis zu einer Geldanlage in Höhe von 100.000 Euro. Die Zinsgutschrift erfolgt dabei viermal pro Jahr zum Ende eines jeden Quartals. Wichtig dabei: Die FCM Bank führt als maltesisches Unternehmen nicht automatisch Steuern an den deutschen Staat ab. Für dich als Kunde ist in diesem Zusammenhang das Anlegen eines Freistellungsauftrags nicht möglich. Deswegen musst du die an dich ausgezahlten Zinserträge bei deiner nächsten Steuererklärung angeben und die sogenannte Kapitalertragssteuer auf diese Weise nachzahlen.

Sämtliche Einlagen bei der FCM Bank sind bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Person über die maltesische Einlagensicherung abgesichert. Das heißt: Sollte die Bank in eine Insolvenz rutschen, hast du die Garantie, dass dir dein angelegtes Geld binnen weniger Tage bis zu einem Betrag von 100.000 Euro ausgezahlt würde.

Aktueller Tagesgeld-Vergleich

Du möchtest dein Geld lieber bei einer deutschen Bank mit Tagesgeldkonto anlegen? Kein Problem: über die nachfolgende Tabelle findest du einige passende Alternativen, bei denen eine deutsche Einlagensicherung Teil des Angebots ist.

Hinweis: Der Markt für Tagesgeldkonten ist aktuell extrem volatil. Du musst täglich mit enormen Zinssprüngen bei den Banken rechnen. Aktuell aber in der Regel nur zu deinen Gunsten.