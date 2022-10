ING ausgekontert: Diese Bank zahlt noch höhere Tagesgeld-Zinsen

Über viele Jahre lag der Markt für Tagesgeld- und Festgeld-Konten am Boden. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgte dafür, sich diese Form der Geldanlage schlicht und einfach nicht mehr lohnte. Plakativ gab es bei manchen Banken noch 0,01 Prozent Zinsen auf das Ersparte, was de facto aber natürlich keinen Ertrag brachte. Der Handel mit Aktien, Fonds und ETFs rückte infolgedessen bei vielen Sparern stärker in den Fokus. Doch seit einigen Wochen dreht sich der Trend. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die EZB den Leitzins in zwei Schritten bereits auf 1,25 Prozent angehoben. Und in zwei Wochen wird mit dem nächsten Schritt auf mindestens 1,75 Prozent gerechnet. Die Folge: Die ersten Banken zahlen wieder spürbar mehr Zinsen aufs Tages- und Festgeld.

ING legt vor, Bank11 zieht nach

So überraschte vor wenigen Tagen die bei vielen Privatkunden beliebte Direktbank ING damit, Neukunden 1 Prozent auf Tagesgeld-Einlagen bis zu 50.000 Euro auf dem sogenannten Extra-Konto zu bezahlen. Allerdings gibt es diesen Bonuszins nur für vier Monate. Danach zahlt die ING – Stand heute – nur noch 0,3 Prozent Zinsen. Allerdings ist dieser Zinssatz variabel, kann sich jederzeit ändern. Und bei einer weiter steigenden Zinspolitik der EZB ist damit zu rechnen, dass es bei dem ab dem 6. Dezember auch für alle ING-Bestandskunden gültigen Zinssatz von 0,3 Prozent nicht bleibt.

Spitzenreiter im aktuellen Tagesgeldvergleich ist die ING aber trotzdem nicht. Denn die Bank11 aus Neuss hat sich jetzt dazu entschieden, allen Neukunden sogar 1,11 Prozent Zinsen auf Tagesgeld-Einlagen zu zahlen. Und das bis zu einem Betrag von sogar 100.000 Euro. Anlass für diesen Schritt ist nach eigenen Angaben der elfte Geburtstag der vergleichsweise kleinen Bank. Der sogenannte Jubel-Zinssatz gilt aber auch bei der Bank11 nur für vier Monate. Danach zahlt die Bank11 ihren Kunden wieder der Regelzinssatz in Höhe von aktuell ebenfalls 0,3 Prozent.

Nina-Stephanie Bartha, Geschäftsführerin von Bank11, erklärt: „Auch wenn Bank11 in erster Linie als Spezialist für Einkaufs- und Absatzfinanzierung im mittelständischen Kfz-Handel bekannt ist, zeigen wir, dass das Kreditinstitut darüber hinaus ein attraktiver Player im Bereich der Tagesgeld- und Sparbriefkonten ist.“ Abzuwarten bleibt aber natürlich, ob sich die Bank11 in den kommenden Monaten dauerhaft auf den vorderen Plätzen jener Banken mit den besten Tagesgeld-Konditionen halten kann; oder ob der Jubel-Zinssatz vielmehr nur ein einmaliger Marketing-Schachzug war.

Welche Bank zahlt die meisten Zinsen auf das Tagesgeld?

Du möchtest wissen, bei welchen Banken du aktuell die meisten Zinsen auf Tagesgeld erhältst? Wir verraten es dir – über die nachfolgende Zinstabelle. Bewusst haben wir uns an dieser Stelle nur für eine aktuelle Top 5 jener Banken entschieden, die aktuell die höchsten Zinsen zahlen.

Bei allen hier genannten Banken handelt es sich um Finanzinstitute, bei denen dein Geld bis zu einem Betrag von 100.000 Euro über eine gesetzliche Einlagensicherung geschützt ist; im Fall der schwedischen TF Bank bis zu einem Betrag von 1.050.000 Schwedischen Kronen. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass du dein Tagesgeldkonto direkt bei der jeweiligen Bank über eine deutschsprachige Homepage nutzen kannst und nicht nur über einen zwischengeschalteten Dienstleister. Weitere Tagesgeldkonten kannst du zum Beispiel über einen Vergleich bei Check24 finden.

Wichtig übrigens auch: Wenn du dich für eine Bank entscheidest, die dir mehrmals im Jahr – bestenfalls monatlich – die dir zustehenden Zinsen gutschreibt, profitierst du von einem Zinseszinseffekt. Du kannst also den Vorteil ziehen, dass du auch Zinsen auf die dir bereits ausgezahlten Verzinsungen erhältst.

Alternative: Festgeld-Konten – höhere Zinsen, weniger Flexibilität

Solltest du aktuell gewisse Ersparnisse auf der hohen Kante liegen haben, kannst du dich alternativ auch für ein Festgeldkonto entscheiden. Du legst dann einen von dir selbst bestimmten Betrag für einen festgelegten Zeitraum von bis zu zehn Jahren an und erhältst dafür bei vielen Banken einen in der Regel deutlich höheren Zinsertrag als bei einem Tagesgeldkonto.

In der Spitze sind aktuell beim Festgeld abhängig von der Laufzeit rund 3 Prozent p.a. möglich. Tendenz auch hier wegen der aktuellen Zinswende steigend. Dafür ist der Zugriff auf dein Geld bei einem Festgeldkonto während des gewählten Anlagezeitraums nicht mehr möglich. Das ist beim Tagesgeld anders. Hier kannst du jederzeit über dein Anlagevermögen verfügen.

Bei einer langfristigen Geldanlage solltest du zudem im Hinterkopf behalten, dass du dann möglicherweise von noch besseren Angeboten nicht profitieren kannst. Es kann also helfen, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern das persönliche Vermögen gegebenenfalls auf mehrere Konten oder sogar verschiedene Anlageformen zu verteilen.

Inflation weit höher als Zinsgutschriften

Bei aller Freude über steigende Zinsen auf klassische Geldanlagen solltest du aber eines nicht vergessen. Sie können die aktuell hohe Inflation von zuletzt 10 Prozent bei Weitem nicht ausgleichen. Aber sie können den Geldwertverlust zumindest etwas dämpfen.

