Bereits der normale Dreame H15 Pro konnte bei uns im Test absolut überzeugen. Jetzt hat der Hersteller aber eine neue Version des Nass-Trocken-Saugers auf den Markt gebracht, welche über eine zusätzliche Spezialfunktion verfügt. Und genau die, macht das Gerät noch spannender.

Bester Dreame Akku-Wischsauger bekommt neues, einzigartiges Feature

Neu auf dem Markt ist jetzt nämlich der Dreame H15 Pro FoamWash. In der Basis spiegelt der Akku-Reiniger das Top-Modell 1:1 wider (hier Test lesen). Allerdings ergänzt um eine Schaum-Reinigungs-Funktion. Das gibt es so bislang noch nicht in dieser Kategorie.

Der Dreame H15 Pro FoamWash ist seit dem 5. September erhältlich. Im Online-Store des Herstellers gibt es den FoamWash zum Marktstart (Angebot gültig bis 18. September) für 599 Euro (statt 699 Euro UVP). Amazon hat das Gerät derzeit zum gleichen Preis im Angebot.

So funktioniert die Schaum-Technik

Das Herzstück des neuen Reinigers ist die Schaumreinigung, die gründliche Sauberkeit und vor allem Geruchsentfernung verspricht. Der eigens entwickelte „Foaming Floor Cleaner“ neutralisiert Gerüche fast vollständig – von bis zu 99 Prozent ist die Rede, darunter typische Problemfälle wie Tierurin oder Kaffeeflecken. Das ordnet die adressierte Zielgruppe schonmal gut ein. Möglich machen das eine dichte Schaumschicht, Enzyme und die Saugleistung von 23.000 Pa. Das Ergebnis: Böden, die nicht nur sauber aussehen, sondern auch spürbar frisch riechen. Trotz viel Technik und Chemie, die auf den Boden wirkt, ist der H15 Pro FoamWash ebenso explizit für sensible Holzböden geeignet.

Die Schaumreinigungs-Funktion des Dreame H15 Pro FoamWash

Das Prinzip erfolgt so: Der Dreame H15 Pro FoamWash sprüht eine Schaumladung auf die Fläche vor sich – Intensität und Menge misst er anhand seiner Sensorik intelligent und selbst ab. Danach läuft die spezielle Bürstenwalze über den Schaumfleck und arbeitet Reinigungsmittel effektiv ein, nimmt Schmutz auf und hinterlässt die Stelle sauber und trocken. All diese Schritte zusammen dauern dabei weniger lang, als du gebraucht hast, um diesen Absatz dazu zu lesen.

Mit Selbstreinigungs-Funktion und 60 Minuten Akku-Laufzeit

Beeindruckend auf dem Papier ist die automatische Anpassung in Echtzeit. Ein 5-Kanal-RGB-Sensor erkennt Schmutz extrem präzise und steuert Wasserzufuhr, Saugleistung und Reinigungsmittel-Mischung automatisch. Nutzer müssen sich weder um Dosierung noch um häufiges Nachfüllen kümmern – eine einzige Füllung reicht dem Hersteller zufolge für bis zu 30 Tage. Auch bei der Reichweite zeigt sich der FoamWash stark: Mit der bekannten GapFree™ 2.0 alias „Roboterarm“ genannten Funktion gelangt er in jede Ecke, die „180°-Lie-Flat-Funktion“ ermöglicht sogar die Reinigung unter Möbeln mit nur 14 cm Bodenfreiheit.

Dreame stattet den H15 Pro auch als FoamWash-Modell mit einer Tangle-Cut-Bürste aus. Die ist so konzipiert, dass sich weder Tier- noch Menschenhaare darin verfangen. In seiner Station greift dann die Selbstreinigungs-Funktion, bei der die Bürste mit 100 °C heißem Wasser hygienisch einwandfrei gesäubert und getrocknet wird.

Im Akku-Bereich entscheidend ist die Ausdauer der verbauten Batterie. Die wird vom Hersteller mit bis zu 60 Minuten angegeben, was für solche Kombi-Geräte durchaus beachtlich ist. Selbst wenn man im Alltag 10 bis 15 Minuten realistischerweise abziehen muss, so ist das doch ein guter Wert.

Voller Fokus auf Tierbesitzer

Wer mit Hunden, Katzen oder sonstigen Haustieren wohnt, dürfte mit dem H15 Pro FoamWash den ultimativen Reiniger bekommen, um Gerüchen, Hinterlassenschaften und Haaren Herr zu werden. Im Waschmittel-Bereich bewerben Firmen ihre Produkte offensiv als Gegenmittel zur sogenannten „Geruchsblindheit“ – vielleicht kennt jemand den Spot. Dreame löst das Problem allerdings dort, wo es wirklich akut anfällt und im wahrsten Sinne liegenbleibt. Auf dem Boden.

Dieser Reiniger verspricht ein zentrales Hund-Katze-Problem zu lösen

Marktstart ab 5. September – hier bekommst du ihn schon jetzt

Der Schaum-Reiniger ist ab sofort bei Amazon und im Hersteller-Shop erhältlich. Dreame hängt ihm ein 699-Euro-Preisschild (UVP) um, zieht in den ersten zwei Wochen nach Marktstart aber selbst schon 100 Euro davon ab. Unsere Prognose: Spätestens Richtung Weihnachtsgeschäft dürften dann noch 50 bis 100 Euro weiterer Preisnachlass auf dem Markt drin sein.

Zum Vergleich: Der Modellbruder, der H15 Pro Heat, war zum Start identisch bepreist, kostete bereits zwei Monate später aber schon nur noch 530 Euro (aktuell ist er wieder etwas teurer).

